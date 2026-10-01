Flydubai Hero: हजारों फीट नीचे गिर रहे प्लेन को संभाला, इजरायली पीएम बोले- यानिव 'ग्लोबल मेडल ऑफ ऑनर' के हकदार

नेतन्याहू ने यानिव की बहादुरी की तारीफ करते हुए उन्हें true hero बताया। उन्होंने कहा कि यानिव इस बहादुरी के लिए Global Medal of Honor के हकदार हैं। मुलाकात के दौरान, यानीव हायून ने वही शर्ट पहनी हुई थी जो उन्होंने हमले के समय पहनी थी, और उस पर खून के निशान साफ दिख रहे थे।

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ने Flydubai फ्लाइट के यात्री Yaniv Hayun से मुलाकात की।

Yaniv Hayun ने कथित मिड-एयर हाइजैकिंग की कोशिश के दौरान हमलावर पायलट को काबू करने में मदद की।

फ्लाइट को इमरजेंसी सिग्नल के बाद Saudi Arabia डायवर्ट किया गया, जहां वह सुरक्षित लैंड… pic.twitter.com/URUeOH7p55 — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 1, 2026

फ्लाइट में सह-पायलट नेरिया क्राउस ने कथित तौर पर मुख्य कप्तान समित मच्छार पर हमला कर दिया और विमान को नीचे की तरफ क्रैश करने की कोशिश की। इस पर शोर सुनकर इजरायली नागरिक यानीव हायून कॉकपिट में दाखिल हुए। उस समय प्लेन हजारों फीट नीचे गिर रहा था। विमान को सीधा करने के लिए उन्होंने खुद कुछ पलों के लिए कंट्रोल्स को पीछे की तरफ खींचा, इसके बाद विमान में मौजूद एक अन्य ऑफ-ड्यूटी पायलट ने नियंत्रण संभाल लिया।

आखिरकार, FZ1073 फ्लाइट को सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ दिया गया, जहां वह सुरक्षित रूप से उतरी। इस बीच यात्रियों और क्रू ने कथित हमलावर को काबू में कर लिया। यानिव के साथ ही समित मुच्छार की भी जमकर सराहना की जा रही है।