Flydubai Hero: हजारों फीट नीचे गिर रहे प्लेन को संभाला, इजरायली पीएम बोले- यानिव 'ग्लोबल मेडल ऑफ ऑनर' के हकदार
Flydubai Hero : इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिड-एयर हाइजैकिंग की कोशिश के दौरान हमलावर पायलट को काबू करने में मदद करने वाले यानिव हायून से मुलाकात कर उनकी जमकर सराहना की। उन्होंने यानिव को हीरो का 'सम्मान' भी दिया। ALSO READ: दुनिया भर में छाए स्मित मच्छार की बहादुरी के किस्से, मोदी, ट्रंप समेत ग्लोबल लीडर्स ने क्यों कहा 'असली हीरो'?
नेतन्याहू ने यानिव की बहादुरी की तारीफ करते हुए उन्हें true hero बताया। उन्होंने कहा कि यानिव इस बहादुरी के लिए Global Medal of Honor के हकदार हैं। मुलाकात के दौरान, यानीव हायून ने वही शर्ट पहनी हुई थी जो उन्होंने हमले के समय पहनी थी, और उस पर खून के निशान साफ दिख रहे थे।
दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट के कॉकपिट में 30 अक्टूबर को हुए कथित हमले के कारण जब प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा, इस दौरान बीच-बचाव करने वालों में इजराइली यात्री यानि हायून भी शामिल थे। ALSO READ: कैसी है 180 जिंदगियां बचाने वाले जांबाज पायलट स्मित मच्छार की हालत, पीएम मोदी ने परिवार से की बात
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ने Flydubai फ्लाइट के यात्री Yaniv Hayun से मुलाकात की।— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 1, 2026
Yaniv Hayun ने कथित मिड-एयर हाइजैकिंग की कोशिश के दौरान हमलावर पायलट को काबू करने में मदद की।
फ्लाइट को इमरजेंसी सिग्नल के बाद Saudi Arabia डायवर्ट किया गया, जहां वह सुरक्षित लैंड… pic.twitter.com/URUeOH7p55
फ्लाइट में सह-पायलट नेरिया क्राउस ने कथित तौर पर मुख्य कप्तान समित मच्छार पर हमला कर दिया और विमान को नीचे की तरफ क्रैश करने की कोशिश की। इस पर शोर सुनकर इजरायली नागरिक यानीव हायून कॉकपिट में दाखिल हुए। उस समय प्लेन हजारों फीट नीचे गिर रहा था। विमान को सीधा करने के लिए उन्होंने खुद कुछ पलों के लिए कंट्रोल्स को पीछे की तरफ खींचा, इसके बाद विमान में मौजूद एक अन्य ऑफ-ड्यूटी पायलट ने नियंत्रण संभाल लिया।
आखिरकार, FZ1073 फ्लाइट को सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ दिया गया, जहां वह सुरक्षित रूप से उतरी। इस बीच यात्रियों और क्रू ने कथित हमलावर को काबू में कर लिया। यानिव के साथ ही समित मुच्छार की भी जमकर सराहना की जा रही है।