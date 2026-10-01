राहुल गांधी के बालाघाट दौरे की इनसाइड स्टोरी, आखिरी क्यों आदिवासी बच्चों की मौत पर गर्माई मध्यप्रदेश की सियासत?

भोपाल। लोकसभा मे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मध्यप्रदेश के बालाघाट में है। राहुल गांधी बालाघाट में आदिवासी बाहुल्य बैहर में पिछले दिनों बीमारी से हुई बच्चों की मौत के मामले में पीड़ित परिजनों से मिलेगें। इसके साथ राहुल गांधी बैहर और जालगा पहुंच कर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। पिछले एक पखवाड़े में राहुल गांधी के दो बार मध्यप्रदेश आने से सूबे का सियासी तापमान गर्मा गया है।



दरअसल बालाघाट के साहरे राहुल गांधी की नजर मध्यप्रदेश के आदिवासी वोटर्स पर है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया लगातार बालाघाट के आदिवासी बाहुल्य बैहर में सक्रिय थे और उन्होंने ही राहुल गांधी के दौरे का पूरा खाका खींचा है। राहुल गांधी आज बैहर और जालगा में है, वहां बैहर विधानसभा सीट में आता है, जो कि आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसके साथ बालाघट जिले के अन्य पांच विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोटर्स की संख्या अधिक है। वहीं बालाघाट जिस महाकौशल क्षेत्र में आता है, वहां पर 13 विधानसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस इन 13 सीटों में से 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस अब 2028 के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है।



दरअसल आदिवासी वोटर्स मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर माने जाता है। प्रदेश में 21.5 फीसदी वोट बैंक रखने वाले आदिवासी वर्ग के लिए 47 विधानसभा सीट आरक्षित भी है। वहीं करीब 100 सीटों पर आदिवासी वोटर्स गेमचेंजर की भूमिका निभाते है।



अगर दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तो प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने 24 सीटों पर जीत हासिल की है वहीं कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जहां प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं गौर करने वाली बात यह है आदिवासी वोटर्स की बाहुल्यता वाली सीटों पर सबसे अधिक मतदान हुआ।



अगर मध्यप्रदेश के सियासी इतिहास को देखे तो जिस दल के साथ आदिवासी वोटर्स गए उसकी सरकार बनी है। 2003 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने 37 सीटों पर कब्जा जमाया था। चुनाव में कांग्रेस केवल 2 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2 सीटें जीती थी।



इसके बाद 2008 के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 41 से बढ़कर 47 हो गई। इस चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी। जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2013 के इलेक्शन में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने जीती 31 सीटें जीती थी। जबकि कांग्रेस के खाते में 15 सीटें आई थी।



वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी केवल 16 सीटें जीत सकी और कांग्रेस ने दोगुनी यानी 30 सीटें जीत ली। जबकि एक निर्दलीय के खाते में गई।

वहीं दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तो प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने 24 सीटों पर जीत हासिल की है वहीं कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की है।

ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव के कुल नतीजों को देखा जाए तो आदिवासी बाहुल्य सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला लगभग बराबरी का नजर आता है। ऐसे में अब जब मध्यप्रदेश में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरु हो चुकी है तब क