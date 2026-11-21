अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा रामदेव संग MP के CM मोहन यादव ने किए रामलला के दर्शन

देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर शनिवार को रामनगरी अयोध्या में आध्यात्मिक उत्साह देखने को मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पतंजलि योगपीठ के सह-संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव के साथ श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन और विधि-विधान से पूजन किया।

​दोनों ने मंदिर के गेट नंबर-11 से प्रवेश कर गर्भगृह में मत्था टेका। दर्शन के उपरांत वे सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, समय की कमी के चलते वे हनुमानगढ़ी नहीं जा सके।

​यह कई जन्मों के पुण्य का फल : मुख्यमंत्री

रामलला के दर्शन कर अभिभूत हुए सीएम मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देवउठनी एकादशी के पवित्र दिन महादेव ने भगवान विष्णु को सृष्टि की सत्ता सुपुर्द की। ऐसे शुभ अवसर पर भगवान राम के धाम आने का मौका मिलना कई युगों और जन्मों के पुण्य का फल है। माता सरयू के किनारे प्रभु श्रीराम आनंद के साथ मुस्कुरा रहे हैं। सप्तपुरियों में से एक अयोध्या की यह लीला भूमि अद्भुत है। उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और समस्त देशवासियों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

​गोंडा की श्रीराम कथा में भी हुए शामिल

अयोध्या आने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव और बाबा रामदेव गोंडा जिले के जयप्रभाग्राम (जानकीनगर) में आयोजित राजन जी महाराज की श्रीराम कथा में शामिल हुए। यहां महंत आलोक दास जी महाराज और राजकुमार दास जी महाराज ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को लेकर जानकी नगर पोखरा हेलीपैड से लेकर कथा स्थल तक चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

​यादव ने मंच से भरी हुंकार

गोंडा में कथा के मंच से विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने सनातन संस्कृति और धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार पर जोर दिया।