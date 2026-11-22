चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को क्यों घेरा? अखिलेश और कांग्रेस पर भी उठाए सवाल, लगा दिए ये आरोप

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज होने लगी है। राजनीतिक दल अपनी रणनीति तैयार करने के साथ नए गठबंधन और चुनावी समीकरण बनाने में जुटे हैं। इस बीच आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विपक्षी एकजुटता पर सवाल खड़े किए हैं। चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि सपा और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बाहर करने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि केवल भाजपा को हराने की बातें करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए मजबूत रणनीति, आपसी तालमेल और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। आजाद ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के साथ आने का न्योता दिया। उनके इस बयान को प्रदेश में नए राजनीतिक गठबंधन की संभावनाओं और विपक्षी दलों के बीच बदलते समीकरणों के तौर पर देखा जा रहा है।

सपा और कांग्रेस की रणनीति पर चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल

चंद्रशेखर आजाद ने विपक्षी दलों की चुनावी तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा को हराने के लिए जिस तरह की गंभीरता और एकजुटता की आवश्यकता है, वह दिखाई नहीं दे रही है। उनके मुताबिक, विपक्षी दलों को केवल चुनाव के समय गठबंधन या सीटों के बंटवारे की बातचीत करने के बजाय पहले से साझा रणनीति बनानी चाहिए।

उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा को चुनौती देने के लिए सभी सामाजिक और राजनीतिक वर्गों को साथ लेकर चलना जरूरी है। यदि विपक्षी दल अलग-अलग दिशा में काम करेंगे तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है।

आजाद के इस बयान के राजनीतिक मायने इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस पहले भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की ओर से दोनों दलों की गंभीरता पर सवाल उठाना विपक्षी राजनीति में नई बहस को जन्म दे सकता है।

2027 के चुनाव के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के साथ आने का न्योता

चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के साथ आने का न्योता दिया है। उनके इस प्रस्ताव को प्रदेश में एक नए राजनीतिक विकल्प को खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आजाद की राजनीति का प्रमुख आधार सामाजिक न्याय, दलितों, पिछड़ों, वंचितों और शोषित वर्गों के अधिकारों की बात करना रहा है। ऐसे में सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के जरिए वह इन वर्गों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों की अहम भूमिका रही है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक मतदाताओं का समर्थन चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चंद्रशेखर आजाद इसी सामाजिक आधार को मजबूत करके 2027 के चुनाव में अपनी राजनीतिक स्थिति बेहतर बनाने की रणनीति पर काम कर सकते हैं।

बसपा के घटते वोट शेयर पर क्‍या बोले चंद्रशेखर आजाद?

चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के घटते वोट शेयर को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा लंबे समय तक दलित राजनीति की सबसे प्रभावशाली ताकतों में शामिल रही है। पार्टी ने अपने मजबूत सामाजिक आधार के दम पर कई बार सत्ता हासिल की है।

हालांकि पिछले कुछ चुनावों में बसपा के चुनावी प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है। इससे पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक और प्रदेश में उसकी राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चा तेज हुई है। बसपा की घटती चुनावी ताकत के बीच चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी दलित राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

इसका एक बड़ा पहलू यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित मतदाताओं का रुख किस ओर रहेगा। क्या बसपा अपने पुराने जनाधार को फिर से मजबूत कर पाएगी या आजाद समाज पार्टी जैसे नए राजनीतिक विकल्पों को समर्थन मिलेगा, यह चुनावी राजनीति का अहम सवाल होगा।

यूपी की राजनीति में क्यों अहम है चंद्रशेखर आजाद की भूमिका?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ वर्षों में एक प्रमुख दलित नेता के रूप में उभरे हैं। आजाद समाज पार्टी के जरिए वह दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और वंचित समुदायों के बीच अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीत हासिल करने के बाद उनकी राजनीतिक हैसियत और चर्चा दोनों बढ़ी हैं। संसद में उनकी सक्रियता और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर मुखर रुख ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई है। अब उनकी नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के साथ आने का न्योता देना उनकी भविष्य की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।