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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :लखनऊ , Thursday, 12 November 2026 (13:28 IST)

यूपी चुनाव से पहले बड़ा सियासी गठबंधन; चंद्रशेखर आजाद होंगे सीएम पद के चेहरे, मिला ओवैसी का साथ

chandra shekhar azad and owaisi
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (13:28 IST)
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आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया। चंद्रशेखर आजाद इस गठबंधन का चेहरा और मुख्‍यमंत्री पद के उम्‍मीदवार होंगे। यह मोर्चा यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ALSO READ: 6 दिसंबर को अयोध्या जाएं अखिलेश और मांगें माफी, कारसेवकों पर गोली चलवाने के मुद्दे पर यूपी के मंत्रियों का निशाना
 
चंद्रशेखर ने कहा कि ये तीसरा नहीं यूपी का पहला मोर्चा है। इसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है। जैसे-जैसे वंचित समाज के लोग हमारे मोर्चे से जुड़ते जाएंगे, वैसे-वैसे ये मोर्चा और मजबूत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सभी दलों ने हमसे वादा किया कि वे वंचित और गरीब लोगों की गरीबी दूर करेंगे पर ऐसा नहीं हुआ।
 
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाने का फैसला किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह भाजपा को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक मजबूत विकल्प होगा।
 
सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का मुख्य फोकस दलित और मुस्लिम समीकरण (वंचित समाज) को एक साथ लाकर राज्य में नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करना और भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है।
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