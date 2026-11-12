यूपी चुनाव से पहले बड़ा सियासी गठबंधन; चंद्रशेखर आजाद होंगे सीएम पद के चेहरे, मिला ओवैसी का साथ

चंद्रशेखर ने कहा कि ये तीसरा नहीं यूपी का पहला मोर्चा है। इसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है। जैसे-जैसे वंचित समाज के लोग हमारे मोर्चे से जुड़ते जाएंगे, वैसे-वैसे ये मोर्चा और मजबूत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सभी दलों ने हमसे वादा किया कि वे वंचित और गरीब लोगों की गरीबी दूर करेंगे पर ऐसा नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश में इंसाफ़, बराबरी और सियासी हिस्सेदारी की नई शुरुआत! #Owaisi_AzadTieUp4UP https://t.co/IbG8UqW5w1 — AIMIM (@aimim_national) November 12, 2026 AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाने का फैसला किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह भाजपा को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक मजबूत विकल्प होगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाने का फैसला किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह भाजपा को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक मजबूत विकल्प होगा।

सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का मुख्य फोकस दलित और मुस्लिम समीकरण (वंचित समाज) को एक साथ लाकर राज्य में नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करना और भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है।