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Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Updated : Tuesday, 29 September 2026 (20:17 IST)

मायावती का सांसद चंद्रशेखर पर निशाना, कहा- BJP के एजेंट, EVM में धांधली से जीता नगीना चुनाव

Mayawati news
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Tue, 29 Sep 2026 (20:17 IST)
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Mayawati attacks Chandrashekhar: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर सीधा और तीखा हमला बोला है। मायावती ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चंद्रशेखर का अपना कोई जनाधार नहीं है और उन्हें बीजेपी ने EVM में गड़बड़ी कराकर चुनाव जितवाया है। मायावती ने दलित समाज से अपील की कि वे नगीना सांसद के बहकावे में न आएं।

​चंद्रशेखर पर मायावती के गंभीर आरोप

​मायावती ने दावा किया कि चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर सिर्फ धरना-प्रदर्शन करने और अधिकारियों से मिलने का नाटक करते हैं, जिससे युवाओं पर मुकदमे दर्ज होते हैं। न्याय दिलाने के बजाय वे युवाओं को भटका रहे हैं।

बैलेट से चुनाव कराने की मांग

​बसपा सुप्रीमो ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर गहरे सवाल खड़े किए। मायावती ने कहा कि बसपा ने शुरू से EVM का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट गई। कोर्ट के आदेश पर VVPAT मशीनें तो लगाई गईं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि गिनती के समय सभी VVPAT पर्चियों को नहीं गिना जाता।

​लोकतंत्र पर उठ रहा भरोसा

संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जब वोटर के मन में यह संदेह हो कि उसका वोट किसी और के खाते में जा रहा है, तो लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठने लगता है। पूर्व सीएम ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब खुद बीजेपी ने EVM पर सवाल उठाए थे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक चिप में गड़बड़ी को लेकर किताबें तक छपवाई थीं। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने इस व्यवस्था को खत्म करने के बजाय इसे अपना लिया।

​दलित-पिछड़ों के वोट प्रभावित होने की आशंका

​मायावती ने साफ किया कि EVM में गड़बड़ी की आशंकाओं के कारण बसपा के कोर वोटर—दलित, अति-पिछड़े और दबे-कुचले वर्ग—के मन में गहरी अविश्वास की भावना पैदा हो रही है। इससे उनका मतदान के प्रति रुझान भी प्रभावित हो रहा है।
 
बसपा अध्यक्ष ने मांग की है कि देश में लोकतंत्र पर भरोसा कायम करने के लिए EVM को तुरंत बंद कर पुरानी बैलेट पेपर व्यवस्था को लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने SIR को लेकर फैली भ्रांतियों को भी जल्द से जल्द दूर करने की बात कही।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
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