LoC : बर्फबारी से पहले घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान, एलओसी पर बढ़ाई गई चौकसी, 100 से ज्यादा आतंकियों की हलचल

कश्मीर में सर्दी और बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ की चुनौती बढ़ने लगी है। भारी बर्फबारी से पहाड़ी रास्ते बंद होने से पहले पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में धकेलने की कोशिशें तेज करती हैं। इस बार खुफिया सूचनाओं के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओजेके) में छह-सात लॉन्चिंग पैड सक्रिय किए गए हैं तथा 100 से अधिक आतंकियों को अग्रिम शिविरों में पहुंचाया गया है।

भारतीय सेना ने इसका मुकाबला करने के लिए पारंपरिक चौकसी के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया है। राजौरी और पुंछ के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन, मानवरहित विमान (यूएवी), नाइट विजन कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणालियों से चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। घने कोहरे में भी संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए हवाई निगरानी बढ़ाई गई है। अग्रिम चौकियों पर गश्त, त्वरित कार्रवाई दलों (क्यूआरटी) और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत किया गया है।



इन उपायों के परिणाम भी सामने आए हैं। दो सितंबर तक उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार, इस वर्ष नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की सात कोशिशें नाकाम की जा चुकी थीं। वहीं, सेना के सूत्रों के अनुसार दो नवंबर तक 2026 में नियंत्रण रेखा से एक भी सफल घुसपैठ दर्ज नहीं हुई थी।



इसी खतरे को देखते हुए उत्तरी कमान के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने 20 नवंबर को पुंछ और सुंदरबनी के अग्रिम इलाकों का दौरा कर घुसपैठरोधी व्यवस्था और संयुक्त खुफिया तंत्र की समीक्षा की। स्पष्ट है कि इस सर्दी में चुनौती केवल सीमा पर निगरानी की नहीं, बल्कि बर्फबारी से पहले और उसके दौरान पाकिस्तान की घुसपैठ रणनीति को विफल करने की है।