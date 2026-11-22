मुंबई एयरपोर्ट के पास कथित अवैध मस्जिद पर कार्रवाई के निर्देश, MMRDA ने MIAL को दिया आदेश

बीजेपी और एआईएमआईएम नेताओं के बयानों के बाद यह विवाद राजनीतिक रूप भी ले चुका है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि यदि MIAL निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो लागू नियमों के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इस मामले में अब एयरपोर्ट संचालक की ओर से की जाने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी। MMRDA के आदेश में महाराष्ट्र सरकार के राजस्व एवं वन विभाग की ओर से 7 सितंबर 2010 और 10 अक्टूबर 2013 को जारी किए गए परिपत्रों का हवाला दिया गया है। इन निर्देशों के आधार पर प्राधिकरण ने MIAL को आदेश प्राप्त होने के बाद कथित अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

इसके साथ ही एयरपोर्ट संचालक को की गई कार्रवाई की जानकारी डिप्टी कलेक्टर और अनधिकृत निर्माणों पर नियंत्रण से संबंधित विभाग को देने का निर्देश भी दिया गया है।