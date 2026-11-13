मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर गूंजे छठ के भोजपुरी गीत, क्यों मचा सियासी बवाल?

मराठी संगठनों और विपक्ष ने जताई नाराजगी सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर भोजपुरी गीत बजाए जाने पर मराठी भाषी लोगों और विपक्षी दलों ने तीखी आपत्ति जताते हुए इसे तत्काल रोकने और आंदोलन की चेतावनी दी है। मराठी एकीकरण समिति के अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख ने वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र को बिहार न बनाया जाए और मराठी लोगों के सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि यह त्योहार निजी स्थानों पर मनाया जाना चाहिए और चौकों व झीलों को गंदा नहीं होने देना चाहिए।

शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राऊत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए मुंबई के मंच का इस्तेमाल कर स्थानीय संस्कृति पर हावी होने की कोशिश न की जाए। उन्होंने सभी पर्वों के सम्मान की बात करते हुए कहा कि छठ को त्योहार की तरह मनाया जाए, वे भी शामिल होंगे, लेकिन स्टेशनों पर देशभक्ति के गीत बजने चाहिए।

बीएमसी में नेता प्रतिपक्ष किशोरी पेडणेकर ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी-बिहार के मुख्यमंत्री तो अपने राज्यों को सुधार रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने राज्य को यूपी-बिहार बनाने पर तुले हैं।

मनसे के पूर्व विधायम राजू पाटिल ने सवाल उठाया कि भाई दूज जैसे पर्व पर उपनगरीय स्टेशनों पर मराठी गीत क्यों नहीं बजते? महाराष्ट्र के त्योहारों को प्राथमिकता देने के बजाय दूसरे प्रांतों के पर्व मनाने की क्या जरूरत है।

रेलवे की सफाई और सत्तापक्ष का पलटवार मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने स्पष्ट किया कि छठ पर्व के कारण मुंबई से प्रतिदिन लगभग 50 से 60 हजार यात्री यूपी और बिहार जा रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार यात्रियों की सुविधा व सांस्कृतिक जुड़ाव के तहत घोषणाओं के बीच ये गीत बजाए जा रहे हैं।

शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने विपक्ष की आपत्ति को संकीर्ण मानसिकता करार दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे ने मुंबई के अलावा पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों में भी छठ गीत बजाने की पहल की है, इसलिए भक्ति भाव में शक्ति प्रदर्शन तलाशना गलत है।

भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का हवाला देते हुए कहा कि सभी समुदायों के रीति-रिवाजों और धर्मों का सम्मान करने से ही आपसी कटुता खत्म होगी।