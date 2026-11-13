यमुना में मरी मछलियां मिलने पर दिल्ली में सियासी संग्राम: प्रवेश वर्मा के आरोप पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार

राष्ट्रीय राजधानी में छठ महापर्व से ठीक पहले यमुना नदी की सफाई और राजनीति को लेकर घमासान मच गया है। यमुना में मरी हुई मछलियां मिलने के बाद सियासत गरमा गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर माहौल बिगाड़ने और नदी में जानबूझकर मरी मछलियां फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है, जिस पर 'आप' के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कड़ा पलटवार करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जैसे ही यमुना पर फेरी सर्विस शुरू हुईं, हमारे विभाग के अधिकारियों ने सूचना दी कि कुछ लोग नदी में मरी हुई मछलियां फेंक रहे हैं। छठ का त्योहार नजदीक आ रहा है, और वे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस माहौल को खराब करने के लिए ऐसी घटिया राजनीति का सहारा लिया है। मैंने अपने विभाग को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है, और वे आज ऐसा कर रहे हैं; इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के वास्ते जांच की जाएगी। चाहे वे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों या उनके संबंध जैसे भी हों—सब कुछ सामने आ जाएगा; सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।

सौरभ भारद्वाज ने दिया करारा जवाब

इस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले तो दिल्ली सरकार ने यह झूठ बोला कि उन्होंने यमुना को साफ कर दिया है, जबकि आप पत्रकार हैं—और वे सभी जो यमुना को समझते हैं, जानते हैं कि पल्ला (जहां से यमुना प्रवेश करती है) से लेकर वजीराबाद तक, पूरा सोनिया विहार का हिस्सा हमेशा से साफ रहा है। पहला नाला वजीराबाद में मिलता है, जिसके बाद यमुना में प्रदूषण बढ़ जाता है। उस बिंदु से पहले, यमुना तुलनात्मक रूप से हमेशा साफ रही है।

मंत्री @p_sahibsingh मौखिक कह रहे हैं कि मरी हुई मछली कहीं से लाकर यमुना में डाली गई मगर शिकायत में ये बात कहीं नहीं लिखी है । सभी जानते हैं मछलियाँ प्रदूषित पानी से मरी होंगी। शायद डर गए कि जाँच होगी तो यमुना के प्रदूषण की पोल खुल जाएगी । सरकार जांच करवाये कि हज़ारों मछलियाँ कैसे मर गई ? जाँच से डर गए मंत्री प्रवेश वर्मा ? — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) November 12, 2026 उन्होंने कहा कि यमुना के अंदर मरी हुई मछलियां मिली हैं—यानी यमुना की मछलियां मर गईं। कई लोगों ने फेसबुक पर इसके वीडियो पोस्ट किए हैं। वे मछलियां क्यों मरीं? क्या वे प्रदूषण की वजह से मरीं, या कोई हानिकारक रसायन डाला गया जिससे पानी प्रदूषित हुआ? सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यमुना के अंदर मरी हुई मछलियां मिली हैं—यानी यमुना की मछलियां मर गईं। कई लोगों ने फेसबुक पर इसके वीडियो पोस्ट किए हैं। वे मछलियां क्यों मरीं? क्या वे प्रदूषण की वजह से मरीं, या कोई हानिकारक रसायन डाला गया जिससे पानी प्रदूषित हुआ? सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

भावद्वाज ने कहा कि प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ने उसमें मरी हुई मछलियां डाली हैं। अरे भाई, मुझे वे मरी हुई मछलियां कहीं न कहीं से खरीदनी पड़तीं—हजारों मरी हुई मछलियां खरीदने के लिए मुझे उन्हें लाने के लिए समुद्र तक जाना पड़ता, या दिल्ली के किसी बहुत बड़े बाजार से हजारों मछलियां लानी पड़तीं, और उन मछलियों को नदी में कहीं न कहीं फेंकना भी पड़ता। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं—फुटेज निकालिए और दिखाइए कि सौरभ भारद्वाज ने मरी हुई मछलियां कहां फेंकी।