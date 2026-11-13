गुजरात समेत 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी; 11 दिसंबर तक सुधार का मौका

यदि इस सूची में आपके नाम, पते या किसी अन्य जानकारी में कोई त्रुटि रह गई है, तो उसे सुधारने का अवसर प्रदान किया गया है। नागरिक 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 के दौरान अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

नाम जोड़ने और सुधार-संशोधन का कार्यक्रम

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद उसमें नया नाम जोड़ने, नाम कटवाने या विवरण में सुधार कराने के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में छूट गया हो, गलत विवरण दर्ज हो गया हो या किसी नाम पर आपत्ति हो, तो आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त सभी आवेदनों का निपटारा 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा और 4 जनवरी 2027 को अंतिम सूची जारी होगी।



गुजरात के नागरिकों से विवरण जांचने की अपील गुजरात में भी नई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो चुकी है, इसलिए राज्य के मतदाताओं को सूची में अपना नाम और अन्य जानकारी अवश्य जांच लेनी चाहिए। विशेष रूप से नाम की वर्तनी (स्पेलिंग), पता या अन्य विवरण में त्रुटि हो तो सुधार के लिए तथा नाम न हो तो जुड़वाने के लिए 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों के निपटारे के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

असम की मतदाता सूची में 2.18 लाख से अधिक का इजाफा

असम की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 2,51,76,910 मतदाताओं के नाम दर्ज हुए हैं, जिनमें 1,25,87,650 पुरुष, 1,25,88,939 महिला और 321 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इस वर्ष 10 फरवरी को जारी अंतिम सूची के 2,49,58,139 मतदाताओं की तुलना में 2,18,771 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इस संशोधन के दौरान 4,12,344 नए नाम जोड़े गए हैं और 1,93,573 नाम हटाए गए हैं।

मणिपुर की महिला मतदाताओं का दबदबा

मणिपुर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 19,94,357 मतदाता दर्ज हुए हैं, जिनमें 9,69,298 पुरुष, 10,24,735 महिला और 324 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। राज्य के सभी 16 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। सितंबर में जारी अंतिम सूची के 19.60 लाख मतदाताओं की तुलना में नई ड्राफ्ट सूची में लगभग 33,700 मतदाता बढ़े हैं।

केरल और बिहार की सूची में नए मतदाताओं का उछाल

केरल और बिहार में पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद की अंतिम सूची की तुलना में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केरल में पिछले 2,69,53,644 मतदाताओं के मुकाबले लगभग 4.06 लाख की बढ़ोतरी के साथ अब 2,73,60,254 मतदाता दर्ज हुए हैं। दूसरी ओर बिहार में पिछले 7.42 करोड़ मतदाताओं की तुलना में लगभग 13 लाख की वृद्धि होने से नई ड्राफ्ट सूची में कुल 7.55 करोड़ मतदाता हो गए हैं।

तमिलनाडु में पहले की तुलना में घटे मतदाता

जहां कई राज्यों में मतदाता बढ़े हैं, वहीं तमिलनाडु की नई SSR ड्राफ्ट मतदाता सूची में लगभग 5.77 करोड़ मतदाता दर्ज हुए हैं। राज्य में SIR से पहले लगभग 6.41 करोड़ मतदाता थे, जो पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद घटकर 5.67 करोड़ रह गए थे। वर्तमान नई ड्राफ्ट सूची में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन SIR से पहले की संख्या की तुलना में अभी भी मतदाताओं की संख्या कम देखने को मिल रही है।

राजस्थान की नई सूची में 5.26 करोड़ से अधिक नाम शामिल

राजस्थान की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 5,26,67,416 मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। अब राज्य के नागरिकों को सूची में अपने नाम और अन्य विवरण जांचने का अवसर मिलेगा। यदि सूची में नाम न हो तो नया नाम जुड़वाने, नाम हटवाने या दर्ज विवरण में कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार कराने के लिए निर्धारित समय में दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।

चुनाव से पहले पंजाब में नए युवा मतदाताओं के लिए अवसर

अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना के चलते पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची विशेष महत्व रखती है। 4 जनवरी 2027 को जारी होने वाली अंतिम सूची के लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता तिथि तय किया गया है। इससे 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।