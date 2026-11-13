छठ महापर्व की शुरुआत से दिल्ली के AQI और एनवीडिया सीईओ के इस्तीफे तक, जानिए 13 नवंबर की 5 बड़ी खबरें

Top News 13 November: नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व, दिल्ली में AQI 400 पार, जेंसन हुआंग का एनवीडिया से इस्तीफा, अंबाजी मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे पीएम मोदी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 31 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। 13 नवंबर की बड़ी खबरें :

नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व

दिल्ली में AQI 400 पार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल। अक्षरधाम, ITO, रजोकरी बॉर्डर, बवाना, आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार। इससे लोगों को आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा।

जेंसन हुआंग का एनवीडिया से इस्तीफा

अंबाजी मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 नवंबर को गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। यह दौरा शुभ अवसर लाभ पंचमी के मौके पर प्रस्तावित था। हालांकि, सरकार ने दौरा रद्द होने की कोई वजह नहीं बताई है।

पंजाब में विधायक-मंत्रियों के टिकट कटे

पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 31 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। परमिंदर सिंह गोल्डी, गुरुमीत सिंह मीत हेयर, हरजोबन जीत सिंह रंधावा समेत कई पुराने कार्यकर्ताओं को दूसरी सूची में टिकट मिला है। सर्वे के आधार पर कई विधायकों और मंत्रियों के टिकट कटे।