Air India की फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी, सामने आया साजिश का सच

एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि, जांच में यह धमकी फर्जी निकली। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने विदेश में नौकरी के लिए जाने से बचने के उद्देश्य से विमान को हाईजैक करने की धमकी वाला फर्जी नोट तैयार किया था।

कोलकाता-मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी से बंगाल की राजधानी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया था। इस मामले में एक पुरुष यात्री को पकड़ा गया है। बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक पुरुष यात्री को पकड़ा है।

यह घटना एयर इंडिया की उड़ान AI 2772 (एयरबस A320, VT-TNH) से जुड़ी है। इसे बुधवार सुबह मुंबई के लिए रवाना होना था। सुबह करीब 10.37 बजे केबिन क्रू को विमान के शौचालय में हाथ से लिखा एक नोट मिला। इसमें विमान को हाईजैक करने की चेतावनी दी गई थी। नोट में कहा गया था कि विमान को सुबह 11.10 बजे हाईजैक कर लिया जाएगा।

शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी विदेश में काम करने के लिए नहीं जाना चाहता था। इसी से बचने के लिए उसने फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी का नोट तैयार किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की। जांच में धमकी फर्जी पाए जाने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।