MP के बालाघाट में चाउमीन खाने से 130 लोग बीमार, 100 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती

मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में एक गांव के मेले में चाउमीन खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चों समेत 130 लोग बीमार पड़ गए। फूड पॉइजनिंग की आशंका के चलते सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है।

यह घटना शनिवार शाम किरनापुर थाना क्षेत्र के हीरी गांव में आयोजित मेले की है। बालाघाट कलेक्टर आदित्य सिंह के मुताबिक, मेले में चाउमीन खाने के कुछ ही देर बाद कई लोगों ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की। इसके बाद बीमार लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।

118 बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि शुरुआत में कुल 118 बच्चों को किरनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। इनमें से 45 बच्चों की हालत और उपचार की जरूरत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया गया।

वहीं, बाकी 73 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके अलावा 12 वयस्कों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार सभी मरीजों की हालत स्थिर है।

मेले में चाउमीन खाने के बाद बिगड़ी तबीयत

जानकारी के मुताबिक, शनिवार शाम हीरी गांव में मेला लगा हुआ था। यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी दौरान चाउमीन खाने के बाद बच्चों और अन्य लोगों को पेट दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मरीजों के इलाज की व्यवस्था कराई। फिलहाल घटना के कारणों की जांच और खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जानी बाकी है।