Weather Update : नवंबर में बदलेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में बारिश और ठंड का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

MD Weather Forecast: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार, 22 नवंबर को पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की आशंका है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 22 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत के इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, 23 और 24 नवंबर को भी पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी अगले पांच दिनों तक मौसम सक्रिय रहने की संभावना है।

पूर्वी यूपी में घने कोहरे की चेतावनी

दक्षिण भारत में 27 नवंबर तक बारिश और तेज हवाओं का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 23 से 27 नवंबर तक बारिश होने की संभावना है। वहीं, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, माहे और रायलसीमा में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। रायलसीमा में कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 23 से 27 नवंबर के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।

तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 23 से 25 नवंबर तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। केरल और माहे में 24 और 25 नवंबर को तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 23 से 27 नवंबर के बीच गरज-चमक और बिजली गिरने का अनुमान है।



तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की चेतावनी

IMD ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 23 से 27 नवंबर तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके अलावा केरल और माहे में 24 से 26 नवंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर को भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह के दौरान पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।