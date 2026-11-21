हम तो आ गए, सोशल मीडिया के कृष्ण भक्त कब आएंगे? वृंदावन पहुंचकर धीरेंद्र शास्त्री का अखिलेश पर तीखा तंज

भगवान श्रीकृष्ण पर अपनी एक टिप्पणी को लेकर हाल ही में विवादों में आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को पहली बार वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। वह समाजसेवी महावीर प्रसाद मानसिंगका के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में शामिल होने के लिए वृंदावन आए थे। इस दौरान मीडिया और श्रद्धालुओं से बात करते हुए उन्होंने अपने आलोचकों और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा।

सोशल मीडिया के कृष्ण भक्त कब आएंगे?

भाषा में त्रुटि हो सकती है, भाव में नहीं

अपने पुराने बयान पर सफाई देते हुए बागेश्वर पीठाधीश्वर ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम में भेद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ कहने में उनकी भाषा में त्रुटि हो सकती है, लेकिन उनके भाव में कोई कमी नहीं है। शनिवार को उन्होंने मंदिर परिसर में संतों के साथ 'टेढ़ी टांग वाले' का जयकारा भी लगाया।

प्रतापगढ़ के दरबार में भी विरोधियों को घेरा

इससे एक दिन पहले शुक्रवार को प्रतापगढ़ स्थित योगीराज देवराहा बाबा कथा मंडपम में आयोजित दिव्य दरबार के दौरान भी धीरेंद्र शास्त्री ने विरोधियों पर तीखे प्रहार किए थे। कथा रुकवाने की मांगों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा था कि कानून और संविधान के रहते किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वह कथा को रुकवा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को हिंदू और सनातनी एकता से भय लगता है और वे जातिवाद की रोटियां सेंकना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे एक साधु हैं और राजनीति पर नहीं बोलते, लेकिन यदि कोई सनातन या हिंदुओं को छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।

क्या था पूरा विवाद?

गौरतलब है कि यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब धीरेंद्र शास्त्री ने एक कथा के दौरान भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए कहा था कि उनके राम सीधे हैं, सीधे चलते हैं और सीधे दिखते हैं, जबकि कृष्ण के नाम, चाल और खड़े होने का तरीका टेढ़ा है। इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अखिलेश ने आरोप लगाया था कि एक बाबा सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि ऐसे लोगों के कार्यक्रमों की अनुमति न दी जाए और समाज के लोगों से भी उनका बहिष्कार करने की अपील की थी।