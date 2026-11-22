किम जोंग उन ने क्‍यों नहीं उठाया ट्रंप का फोन? रूस-चीन से दोस्ती के बाद क्‍या बदल गए तेवर? इस रवैए से अमेरिका हैरान

Why did Kim Jong Un distance himself from Donald Trump : अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच लंबे समय से जारी तनाव एक बार फिर चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के बीच दोबारा बातचीत शुरू कराने की कोशिशें फिलहाल सफल होती नजर नहीं आ रही हैं। खबरों के अनुसार, ट्रंप ने किम जोंग उन से संपर्क करने के लिए फोन कॉल और निजी संदेश का सहारा लिया, लेकिन उत्तर कोरिया की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। यहां तक कि ट्रंप की ओर से भेजी गई एक निजी चिट्ठी भी उत्तर कोरियाई राजनयिक ने बिना खोले वापस कर दी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत का रास्ता तलाश रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच फिर से उच्चस्तरीय वार्ता शुरू हो, लेकिन किम जोंग उन का रुख इस दिशा में अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। किम जोंग उन के रुख को समझने के लिए उत्तर कोरिया की मौजूदा विदेश नीति और सैन्य रणनीति को देखना जरूरी है।

डोनाल्ड ट्रंप ने किए मुलाकात के कई प्रयास

डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान किम जोंग उन के साथ व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर चुके हैं। दोनों नेताओं की मुलाकातों ने उस समय पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। अब एक बार फिर ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं।

अमेरिकी प्रशासन ने वर्ष 2025 से किम जोंग उन तक संदेश पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए। इसके लिए दोनों देशों के बीच उपलब्ध आधिकारिक संचार माध्यमों और फोन संपर्क का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अमेरिका को उम्मीद थी कि उत्तर कोरिया बातचीत के लिए कोई संकेत देगा, लेकिन इन प्रयासों का जवाब नहीं मिला।

बिना खोले वापस की राष्ट्रपति ट्रंप की चिट्ठी

इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने व्यक्तिगत संदेश भेजने का विकल्प अपनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भेजी गई चिट्ठी को किम जोंग उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अधिकारियों को दी गई थी। हालांकि यह प्रयास भी सफल नहीं हो सका। इस पूरे मामले में सबसे अधिक चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति की उस चिट्ठी को लेकर हो रही है, जिसे उत्तर कोरियाई राजनयिक ने बिना खोले लौटा दिया।





अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के स्थाई मिशन के बाहर किम जोंग उन के लिए संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि किसी आधिकारिक बयान में इस घटना को अमेरिकी राष्ट्रपति का अपमान नहीं बताया गया है। यह कहना अधिक उचित होगा कि उत्तर कोरिया की इस प्रतिक्रिया ने ट्रंप प्रशासन की कूटनीतिक कोशिशों को झटका दिया।

अमेरिका ने तैयार किए थे कई प्रस्ताव

अमेरिका केवल संदेश भेजने तक सीमित नहीं था। ट्रंप प्रशासन उत्तर कोरिया के साथ बातचीत शुरू कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर नरम रुख अपनाने की संभावनाएं तलाश रहा था। अमेरिकी अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उत्तर कोरिया को बातचीत की मेज पर कैसे लाया जाए। इसके लिए कई विकल्पों पर विचार किया गया। लेकिन इन संभावनाओं पर कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका।

आखिर क्यों अमेरिका से दूरी बनाए हुए हैं किम जोंग उन?

किम जोंग उन के रुख को समझने के लिए उत्तर कोरिया की मौजूदा विदेश नीति और सैन्य रणनीति को देखना जरूरी है। उत्तर कोरिया लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताता रहा है। किम जोंग उन का मानना है कि परमाणु हथियारों की मौजूदगी से उनका देश बाहरी सैन्य दबाव का सामना करने में सक्षम है।





इसी वजह से उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाता रहा है। अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के बावजूद उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के संकेत नहीं दिए हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बदलते समीकरण भी किम जोंग उन के रुख को प्रभावित कर रहे हैं।

रूस के साथ बढ़ती दोस्ती से मजबूत हुई उत्तर कोरिया की स्थिति

उत्तर कोरिया और रूस के बीच पिछले कुछ वर्षों में संबंध काफी मजबूत हुए हैं। रूस और उत्तर कोरिया ने सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा दिया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया पर रूस को हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराने के आरोप लगे हैं। वहीं उत्तर कोरिया की ओर से रूस को सैनिक सहायता दिए जाने की भी खबरें सामने आई हैं।

जून 2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन ने एक महत्वपूर्ण व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति में दूसरे देश की ओर से सहायता देने का प्रावधान शामिल है। रूस के साथ बढ़ते संबंधों से उत्तर कोरिया को आर्थिक और सैन्य सहयोग के नए अवसर मिले हैं। इससे अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान उसकी रणनीतिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है।

चीन भी उत्तर कोरिया के लिए है महत्वपूर्ण सहयोगी

दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग भी लंबे समय से जारी है। रूस और चीन के साथ बेहतर संबंधों के कारण उत्तर कोरिया के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में अमेरिकी दबाव के बावजूद किम जोंग उन अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं दिखते।