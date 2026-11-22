3 साल बाद भारत क्यों आया पाकिस्तान का मंत्री? आतंकवाद पर दिया यह जवाब, जानिए क्या है मकसद?

Pakistani minister's visit to India : भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में लंबे समय से जारी तल्खी के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। पाकिस्तान के संघीय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक भारत दौरे पर पहुंचे हैं। 3 साल के अंतराल के बाद यह पहला मौका है, जब पाकिस्तान सरकार का कोई मंत्री भारत आया है। हालांकि उनकी इस यात्रा का मकसद भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत करना नहीं, बल्कि शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यतागत संवाद फोरम में हिस्सा लेना है। नई दिल्ली में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान मुसादिक मसूद मलिक से भारत में हुए आतंकी हमलों और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल पूछे गए, लेकिन वे इन सवालों का सीधा जवाब देने से बचते नजर आए।

उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर सफाई देने या किसी खास घटना पर प्रतिक्रिया देने के बजाय भारत और पाकिस्तान के बीच सबूतों के आदान-प्रदान तथा बातचीत का रास्ता सुझाया। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि आतंकवाद जैसी गंभीर समस्या का समाधान निकालने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर संवाद जरूरी है। उनके इस बयान को भारत-पाकिस्तान संबंधों के मौजूदा हालात और पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है।

3 साल बाद भारत पहुंचा पाकिस्तानी मंत्री

मुसादिक मसूद मलिक की भारत यात्रा कई मायनों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे पहले मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए थे। वह गोवा में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे।

इसके बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण किसी पाकिस्तानी मंत्री की भारत यात्रा नहीं हुई थी। अब नवंबर 2026 में मुसादिक मसूद मलिक की मौजूदगी ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के राजनयिक संपर्क को चर्चा में ला दिया है।

हालांकि इस यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की औपचारिक पहल नहीं माना जा रहा है। मलिक भारत में एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। ऐसे में उनकी मौजूदगी को SCO के सदस्य देशों के बीच होने वाले कूटनीतिक और सांस्कृतिक संवाद के नजरिए से देखा जा रहा है।

भारत में आतंकी हमलों पर पूछे गए सवाल, सीधे जवाब से बचते दिखे मलिक

भारत यात्रा के दौरान मुसादिक मसूद मलिक को आतंकवाद से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ा। उनसे पूछा गया कि भारत में हुए आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है? पाकिस्तान की जमीन से सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ वहां की सरकार क्या कदम उठा रही है?

इन सवालों पर पाकिस्तानी मंत्री किसी खास आतंकी संगठन या हमले को लेकर स्पष्ट जवाब देते नजर नहीं आए। उन्होंने इसके बजाय आतंकवाद के मुद्दे को व्यापक क्षेत्रीय समस्या बताते हुए सबूतों के आदान-प्रदान की बात कही। मलिक का तर्क था कि आतंकवाद के आरोपों पर चर्चा केवल बयानों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ठोस सबूत सामने रखे जाने चाहिए और संबंधित देशों को उन पर बातचीत करनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान खुद लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहा है। वहां भी आतंकी घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। ऐसे में आतंकवाद को किसी एक देश तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि भारत में हुए हमलों और पाकिस्तान की कथित भूमिका को लेकर पूछे गए विशिष्ट सवालों पर उनकी ओर से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया।

द्विपक्षीय ही नहीं, बहुपक्षीय बातचीत पर भी दिया जोर

पाकिस्तानी मंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की बात नहीं की, बल्कि बहुपक्षीय सहयोग की जरूरत भी बताई। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देशों का उल्लेख किया। उनके मुताबिक, आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां किसी एक देश की समस्या नहीं हैं। इनका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है।

इसी वजह से उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से भी बातचीत को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई। उनका संदेश यह था कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए देशों को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर साझा समाधान तलाशने चाहिए।

लेकिन भारत की चिंता केवल आतंकवाद को क्षेत्रीय समस्या बताने तक सीमित नहीं है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान से अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देने और ऐसे संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की मांग करता रहा है।

भारत का स्पष्ट रुख: आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं

भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध तभी संभव हैं, जब सीमा पार आतंकवाद पर प्रभावी कार्रवाई हो। भारत का मानना है कि आतंकवाद के मुद्दे पर केवल बातचीत का प्रस्ताव देना पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान को अपनी जमीन पर सक्रिय भारत विरोधी आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे।





कौन हैं मुसादिक मसूद मलिक? मुसादिक मसूद मलिक पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनीतिक नेता और संघीय मंत्री हैं। वह पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान सरकार में उन्हें जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली हुई है। इस बार उन्हें भारत में आयोजित SCO सभ्यतागत संवाद फोरम में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया है।

मलिक की यह यात्रा ऐसे समय हुई है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद से संबंध बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसलिए उनकी ओर से आतंकवाद पर दिए गए बयान और भारत के सवालों पर अपनाया गया रुख विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है।

क्या है SCO का सभ्यतागत संवाद फोरम?

मुसादिक मसूद मलिक जिस कार्यक्रम में हिस्सा लेने भारत आए हैं, वह शंघाई सहयोग संगठन का सभ्यतागत संवाद फोरम है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करना है। नई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में 20 से 22 नवंबर 2026 तक आयोजित इस फोरम में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।