UP में ग्रामीण प्रतिभा को मिला राष्ट्रीय मंच, योगी सरकार की शिक्षा नीति ने बढ़ाया गौरव

- 60 जिलों के 400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को पीछे छोड़ टीसीएस रूरल आईटी क्विज के नेशनल फाइनल में चमके प्रतापगढ़ के सक्षम

- योगी सरकार में सर्वोदय विद्यालय पहल ग्रामीण प्रतिभाओं को दे रही उड़ान, डिजिटल ज्ञान और प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे विद्यार्थी

- बीएचयू में यूपी रीजनल फाइनल जीतकर बेंगलुरु के राष्ट्रीय मंच तक पहुंचे, 70 अंक हासिल कर बनाई पहचान

- सर्वोदय विद्यालय के छात्र सक्षम की राष्ट्रीय स्तर की सफलता पर मंत्री असीम अरुण ने दी बधाई

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की प्रतिभाएं राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही हैं। प्रतापगढ़ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के कक्षा 9 के छात्र सक्षम सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित टीसीएस रूरल आईटी क्विज के राष्ट्रीय फाइनल में 70 अंक हासिल कर देशभर में चौथा स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार के प्रयासों को नई पहचान दी है। समाज कल्याण विभाग और टीसीएस की साझी पहल विद्यार्थियों को बड़े मंच पर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दे रही है।

क्षेत्रीय फाइनल में अव्वल, राष्ट्रीय मंच पर दमदार प्रदर्शन

सक्षम सिंह ने 27 अक्टूबर को वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में आयोजित उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय फाइनल में प्रथम स्थान हासिल कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जगह बनाई थी। विद्यालय के ही छात्र किशेष पांडेय ने क्षेत्रीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रदेश के 60 जिलों के 400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के बीच अपनी प्रतिभा साबित करते हुए सक्षम ने राष्ट्रीय फाइनल तक का सफर तय किया और देश में चौथा स्थान हासिल कर सफलता का परचम लहराया।

ग्रामीण विद्यार्थियों को मिल रहा तकनीकी ज्ञान और प्रतिस्पर्धा का अवसर

टीसीएस रूरल आईटी क्विज वर्ष 2000 से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता, समस्या समाधान, टीम भावना और प्रतिस्पर्धात्मक कौशल विकसित किए जा रहे हैं। सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों की ऐसी उपलब्धियां बताती हैं कि उचित मार्गदर्शन, संसाधन और अवसर मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं।

सक्षम की राष्ट्रीय स्तर की सफलता पर मंत्री असीम अरुण ने दी बधाई

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने प्रतापगढ़ के सर्वोदय विद्यालय के छात्र सक्षम सिंह को टीसीएस रूरल आईटी क्विज के राष्ट्रीय फाइनल में चौथा स्थान हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं की यह उपलब्धि योगी सरकार की शिक्षा और अवसरों को बढ़ावा देने वाली पहल का परिणाम है। सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थी अपनी मेधा से राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं।

योगी सरकार की पहल से प्रतिभाओं को मिल रही उड़ान

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जे. राम ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के ग्रामीण और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर संसाधन और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। सर्वोदय विद्यालय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सक्षम सिंह की राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।