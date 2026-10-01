कैसी है 180 जिंदगियां बचाने वाले जांबाज पायलट स्मित मच्छार की हालत, पीएम मोदी ने परिवार से की बात

Captain Smit Machchar Health Update : फ्लाय दुबई की उड़ान में अपनी बहादुरी से 180 लोगों की जान बचाने वाले पायलट स्मित मच्छार को असली हीरो करार दिया गया है। दुनिया उनकी बहादुरी को सलाम कर रही है। स्मित फ्लाइट में चाकू से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए और विमान की लैंडिंग के बाद उन्हें सऊदी अरब के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।





'हर देशवासी को स्मित का ये पराक्रम गौरव से भर देता है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन मच्छार की पत्नी और मां से फोन पर बात की और की बहादुरी और साहस की जमकर सराहना की। खबर https://t.co/U69vPNoo8Z#smitmachchhar #captainsmitmachchhar #flydubai pic.twitter.com/0DrQXmxOUY — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 1, 2026 भारतीय दूतावास ने क्या कहा? रियाद में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सऊदी अरब में दोनों भारतीय मिशन कैप्टन मच्छर की मेडिकल कंडीशन से जुड़े डेवलपमेंट पर नजर रख रहे हैं। दूतावास के मुताबिक पायलट अभी उत्तर-पश्चिम सऊदी अरब के तबुक शहर के एक अस्पताल में भर्ती है और उन्हें जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है। भारतीय दूतावास ने क्या कहा?