Top News 10 September: ड्रोन से बाल-बाल बचे जेलेंस्की, Apple का फोल्डेबल iPhone लॉन्च, क्रूड 101 डॉलर पार

Top News 10 September: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का विमान ड्रोन से बाल बाल बचा। एप्पल ने पहला फोल्डेबल फोन लांच किया। अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से क्रूड पर महंगाई की मार। मालदीव ने भारत की जगह चीन को दिया थिलाफुशी पोर्ट का ठेका। सत्य निकेतन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 10 सितंबर की बड़ी खबरें :

ड्रोन से बाल बाल बचा जेलेंस्की का विमान

नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे ने दावा किया कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की मोल्दोवा से उड़ान भर रहे थे, तब उनका विमान एक ड्रोन की चपेट में आने से बाल-बाल बचा। वह आज सुबह मेरे कार्यालय में भी आए थे। उस समय वह फोन पर लगातार जानकारी ले रहे थे कि मिसाइल ने कहां हमला किया है।

एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन

क्रूड पर महंगाई की मार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 101.2 डॉलर प्रति बैरल हो गया। WTI क्रूड 96.43 डॉलर प्रति बैरल हुआ। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल की कीमत 108.9 डॉलर प्रति बैरल। डॉलर के मुकाबले रुपए टूटकर 95 रुपए पर आया। तेल की कीमतों में आग लगने से फिर बढ़ा महंगाई बढ़ने का खतरा। ट्रंप बोले- चुनाव के बाद ही गिरेंगे तेल के दाम।

मालदीव ने चीन को दिया थिलाफुशी पोर्ट का ठेका

मालदीव ने भारत की जगह चीन को दिया थिलाफुशी पोर्ट का ठेका। सरकार ने कहा- पोर्ट का विकास, स्वामित्व और संचालन पूरी तरह मालदीव सरकार के नियंत्रण में रहेगा। संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा माले कमर्शियल हार्बर पर बढ़ते दबाव को कम करना तथा देश के लिए आधुनिक व बड़े पैमाने का वाणिज्यिक बंदरगाह तैयार करना है।

सत्य निकेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने के मामले से जुड़े मुद्दों पर आज सुनवाई करेगा। इस हादसे में सात छात्रों की मौत हो गई थी और पांच लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले चार लोगों को गिरफ्तार किया है। MCD ने भी मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 5 अधिकारियों को सजा दी है।