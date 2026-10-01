अहमदाबाद बम धमाके: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के दोषी की फांसी की सजा पर लगाई रोक

किसकी याचिका पर हुई सुनवाई?

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दोषी अहमद बावा उर्फ अब्बू अबुबकर बरलेवी की याचिका पर यह निर्देश जारी किया है। बावा ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें निचली अदालत द्वारा उसे सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा गया था।

हाईकोर्ट ने बरकरार रखी थी 38 दोषियों की फांसी

क्या था 2008 का वह खौफनाक मामला?

26 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद के अलग-अलग इलाकों में महज 70 मिनट के भीतर 21 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन भीषण धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आतंकवादियों ने उन अस्पतालों को भी अपने हमलों की चपेट में लिया था जहाँ घायलों को इलाज के लिए लाया जा रहा था। भारत के इतिहास में चिकित्सा केंद्रों को निशाना बनाए जाने की यह पहली बड़ी घटनाओं में से एक थी।

मुआवजे और मुकदमों का ब्योरा

इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कुल 35 अलग-अलग पुलिस मामलों (अहमदाबाद धमाकों की 20 एफआईआर और सूरत में बरामद अनफटे बमों की 15 एफआईआर) को आपस में जोड़ा गया था, जिसमें कुल 78 लोगों पर मुकदमा चला था। विशेष अदालत ने इनमें से 49 लोगों को दोषी करार दिया था। इसके अलावा, अदालत ने मुआवजे का निर्देश देते हुए कहा था कि सरकार मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दे।