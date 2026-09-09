अब WhatsApp से भरें बिजली, पानी और गैस का बिल, ऐसे काम करेगा नया Bill Payment फीचर

WhatsApp ने भारत में Bill Payments फीचर की शुरुआत की है, जिससे यूजर्स मैसेजिंग ऐप के अंदर ही बिजली, पानी और गैस समेत कई तरह के बिलों का भुगतान कर सकेंगे। यह सुविधा Bharat Connect (BBPS) से जुड़ी है और कंपनी के अनुसार इसमें 30 कैटेगरी के 22,722 बिलर्स शामिल हैं।

यह फीचर चरणबद्ध तरीके से Android और iOS यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि WhatsApp पर Bill Payment फीचर कहां मिलेगा, कौन-कौन से बिलों का भुगतान किया जा सकता है और बिजली या गैस का बिल भरने के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

WhatsApp से भरें बिजली, पानी और गैस का बिल, जानिए कैसे काम करेगा नया फीचर

अब बिजली, पानी और गैस जैसे रोजमर्रा के बिल भरने के लिए अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत कम हो सकती है। WhatsApp ने भारत में Bill Payments फीचर शुरू किया है, जिसके जरिए यूजर्स सीधे WhatsApp के अंदर ही अपने कई तरह के बिल देख और उनका भुगतान कर सकेंगे।

यह सुविधा Bharat Connect (BBPS) से जुड़ी है और इसमें देशभर के 22,722 बिलर्स और 30 कैटेगरी शामिल हैं। इनमें बिजली, पानी, गैस, इंश्योरेंस, FASTag, क्रेडिट कार्ड और लोन समेत कई तरह के भुगतान शामिल हैं। यह सुविधा फिलहाल चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है और आने वाले हफ्तों में Android और iOS यूजर्स तक इसका विस्तार किया जाएगा।

WhatsApp पर किन-किन बिलों का कर सकेंगे भुगतान?

WhatsApp के नए Bill Payments फीचर के जरिए यूजर्स कई तरह के नियमित भुगतान कर सकेंगे। इनमें प्रमुख रूप से:

बिजली का बिल

पानी का बिल

गैस का बिल

FASTag रिचार्ज

इंश्योरेंस प्रीमियम

क्रेडिट कार्ड बिल

लोन की किस्त/भुगतान

WhatsApp के मुताबिक, यूजर्स पहले किए गए भुगतानों को भी ट्रैक कर सकेंगे और आने वाले भुगतान की जानकारी देख सकेंगे।

WhatsApp से बिल कैसे भरें?

अगर आपके WhatsApp अकाउंट पर यह सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो बिल भुगतान की प्रक्रिया काफी आसान है।

Step 1: WhatsApp खोलें

अपने फोन में WhatsApp खोलें और होम स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाले ₹ आइकन पर टैप करें।

Step 2: बिल कैटेगरी चुनें

अब जिस तरह का बिल भरना है, उसे चुनें। उदाहरण के लिए Electricity, Water या Gas।

Step 3: अपना बिलर चुनें

लिस्ट में अपने बिजली, पानी या गैस प्रदाता यानी Biller को चुनें।

Step 4: अकाउंट डिटेल डालें

बिलर द्वारा मांगी गई जानकारी जैसे Consumer Number, Account Number या दूसरी जरूरी डिटेल दर्ज करें और उसे कन्फर्म करें।

Step 5: बिल की जानकारी देखें

WhatsApp संबंधित बिलर से आपके बिल की जानकारी प्राप्त करेगा। इसके बाद स्क्रीन पर बिल की रकम और दूसरी जरूरी जानकारी दिखाई देगी। भुगतान करने से पहले सभी डिटेल जांच लें।

Step 6: पेमेंट का तरीका चुनें

इसके बाद उपलब्ध भुगतान विकल्प में से अपना तरीका चुनें। WhatsApp पर बिल भुगतान के लिए UPI, Debit Card और Credit Card का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पेमेंट कन्फर्म होने के बाद ट्रांजैक्शन WhatsApp के अंदर ही पूरा किया जा सकेगा।

बार-बार बिल भरने वालों के लिए भी सुविधा

अगर आप हर महीने एक ही बिजली, पानी या गैस बिलर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हर बार उसे पूरी लिस्ट में खोजने की जरूरत नहीं होगी। पहले इस्तेमाल किए गए बिलर को Payments Home सेक्शन से दोबारा एक्सेस किया जा सकेगा।

WhatsApp एक ही बिलर के तहत एक से ज्यादा अकाउंट मैनेज करने की सुविधा भी दे रहा है। इससे अलग-अलग प्रॉपर्टी, परिवार के सदस्यों या ऑफिस के बिल संभालने वाले लोगों को सुविधा मिल सकती है।

क्या सभी WhatsApp यूजर्स को अभी यह सुविधा मिल गई है?

नहीं। Bill Payments फीचर को चरणबद्ध तरीके से रोलआउट किया जा रहा है। इसलिए संभव है कि कुछ यूजर्स को यह सुविधा अभी दिखाई दे और कुछ को आने वाले दिनों या हफ्तों में मिले।

यह फीचर Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

WhatsApp का उद्देश्य क्या है?

WhatsApp भारत में सिर्फ मैसेजिंग ऐप तक सीमित नहीं रहना चाहता। प्लेटफॉर्म पर पहले से डिजिटल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा मेट्रो टिकट बुकिंग और कुछ सरकारी सेवाओं से जुड़े चैटबॉट्स जैसी सुविधाएं भी WhatsApp के जरिए उपलब्ध हैं। नए Bill Payments फीचर के साथ कंपनी का उद्देश्य रोजमर्रा के भुगतान को एक ही प्लेटफॉर्म पर आसान बनाना है, ताकि यूजर्स को अलग-अलग बिलों के लिए बार-बार अलग ऐप्स पर जाने की जरूरत न पड़े।