'आतंकियों के लिए आंसू, पर देश के हीरो पर चुप्पी क्यों?' कैप्टन स्मित की बहादुरी पर सुधांशु त्रिवेदी का गांधी परिवार पर तंज

भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कैप्टन स्मित ने फ्लाइट में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। उनके इस कार्य से सारा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री मोदी उनसे बात कर चुके हैं। इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। भाजपा नेता ने कहा कि कैप्टन स्मित की बहादुरी पर कांग्रेस के प्रथम परिवार (गांधी परिवार) से एक भी पोस्ट नहीं आया है और यह उन पर एक सवाल खड़ा करता है। पूरे देश को कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण को देखना चाहिए।

त्रिवेदी ने कहा कि इस पर कांग्रेस के प्रथम परिवार (गांधी परिवार) से एक भी शब्द, एक भी पोस्ट और एक भी प्रेस वक्तव्य कैप्टन स्मित के लिए न आना यह सवाल खड़ा करता है कि प्रथम परिवार की राजमाता सोनिया जी, जिनकी आंखों में बाटला हाउस एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू थे, उनकी आंखों में करुणा का एक भी भाव कैप्टन स्मित के लिए दिखाई नहीं दे रहा है।

कैप्टन स्मित ने फ्लाइट में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। उनके इस कार्य से सारा देश गौरवान्वित है। पीएम मोदी उनसे बात कर चुके हैं। इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। आज मीडिया में यह भी खबर आई है कि आरोपी पायलट इमाम अल हमामी का अल-कायदा ने तारीफ करते हुए समर्थन किया है। इस पर कांग्रेस के प्रथम परिवार (गांधी परिवार) से एक भी शब्द, एक भी पोस्ट और एक भी प्रेस वक्तव्य कैप्टन स्मित के लिए न आना यह सवाल खड़ा करता है कि प्रथम परिवार की राजमाता श्रीमती सोनिया जी, जिनकी आंखों में बाटला हाउस एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू थे, उनकी आंखों में करुणा का एक भी भाव कैप्टन स्मित के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। वो बिगड़ैल शहजादा, जो गाजा पर गमजदा था, जो ट्वीट से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्तावों और अखबारों में आर्टिकल लिखे जा रहे थे, लगता है वो अपने वोटबैंक से इतना खौफजदा हो गया है कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पूरे देश को कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण को देखना चाहिए। - डॉ. @SudhanshuTrived — BJP (@BJP4India) October 4, 2026

राहुल पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो बिगड़ैल शहजादा, जो गाजा पर गमजदा था, जो ट्वीट से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्तावों और अखबारों में आर्टिकल लिखे जा रहे थे, लगता है वो अपने वोटबैंक से इतना खौफजदा हो गया है कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पूरे देश को कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण को देखना चाहिए।