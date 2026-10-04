Rajya Sabha Election: बीजेपी ने चली बड़ी सियासी चाल, बंगाल और उत्तराखंड के लिए इन चेहरों पर लगाया दांव

16 अक्टूबर को होगा 12 सीटों पर मुकाबला

निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार, राज्यसभा की इन 12 सीटों के लिए आगामी 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। इस चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी रण उत्तर प्रदेश का है, जहां कुल 10 सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा उत्तराखंड की एक सीट और पश्चिम बंगाल की एक सीट पर भी मुकाबला तय है। इन सभी राज्यों के मौजूदा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल आगामी 25 नवंबर को पूरा हो रहा है, जिसके चलते यह चुनाव हो रहे हैं।

बंगाल के लिए भाजपा की खास रणनीति

पश्चिम बंगाल में होने वाला यह चुनाव एक सीट पर उपचुनाव (By-election) के रूप में हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद रहीं कोयल मल्लिक ने कुछ वक्त पहले ही राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया था अब इस बार भाजपा ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी का यह फैसला पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरणों साधने की एक खास रणनीति के तहत आया है।

उत्तराखंड से दिनेश आर्य पर पार्टी का भरोसा

उत्तराखंड की एक खाली होने वाली राज्यसभा सीट के लिए भाजपा ने युवा और सक्रिय चेहरे दिनेश आर्य पर अपना दांव खेला है। पार्टी हाईकमान द्वारा नाम की घोषणा के बाद अब राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और दोनों ही दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू होने की उम्मीद है।



