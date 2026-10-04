CEC के खिलाफ दिल्ली में AAP का मार्च, सौरभ भारद्वाज हिरासत में, वायरल वीडियो पर भड़के केजरीवाल

राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में रविवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं समेत सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। भारद्वाज सड़क ने एक्स पोस्ट में अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देखिए, दिल्ली पुलिस किस प्रकार बर्बरता करती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।





अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा

आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें उल्टा लटका दिया ताकि कैमरों में उनका चेहरा न आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये हवा में मेरे जूते हैं। आज इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस ने मुझे उल्टा कर दिया ताकि कैमरों में मेरा चेहरा कैद न हो सके।