CJP का मुंबई में 'जेल भरो आंदोलन', नसीरुद्दीन शाह और विशाल ददलानी भी हुए शामिल; ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकroach जनता पार्टी (CJP) ने शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू किया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए। प्रदर्शन में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और गायक विशाल ददलानी भी शामिल हुए।

CJP का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए और पोस्टर प्रदर्शित किए।

‘गांधी देश की आत्मा, अंबेडकर रीढ़ हैं’: अभिजीत दिपके

मुंबई के शिवाजी पार्क में समर्थकों को संबोधित करते हुए CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने महात्मा गांधी और डॉ. बीआर अंबेडकर के विचारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “गांधी देश की आत्मा हैं और अंबेडकर भारत की रीढ़ हैं।” दिपके ने कहा कि गांधी की विचारधारा देश को स्थिरता प्रदान करती है। उनके संबोधन में संविधान, लोकतंत्र और देश की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी प्रमुख रहे।

नसीरुद्दीन शाह और विशाल ददलानी भी आंदोलन में शामिल

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और गायक विशाल ददलानी ने भी शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उनके शामिल होने से आंदोलन को लोगों का ध्यान मिला। प्रदर्शनकारियों ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और SIR प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां उठाईं।

‘जेन नेक्स्ट मुंबई’ ने किया विरोध प्रदर्शन

CJP के आंदोलन के बीच ‘Gen Next Mumbai’ नाम से पहचान बताने वाले एक समूह ने भी विरोध प्रदर्शन किया। समूह के एक प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि अभिजीत दिपके संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। उसने कहा कि उनका समूह संविधान की रक्षा और उसके सम्मान के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है।

यह आरोप प्रदर्शनकारी की ओर से लगाया गया है। इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।

पोस्टर और फिल्मी संवादों के जरिए ज्ञानेश कुमार पर निशाना

शिवाजी पार्क में प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाते हुए व्यंग्यात्मक पोस्टर, मीम और फिल्मी संवादों का इस्तेमाल किया गया। कुछ पोस्टरों पर “Gyanu, Tujha Democracy Var Bharosa Nay Kay?” और “Gyanesh BRO, JUST RESIGN” जैसे नारे लिखे थे।

प्रदर्शनकारियों ने तिरंगे लहराए और “चले जाओ”, “वापस दो” तथा “बंद करो” जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।

बेंगलुरु में भी SIR के खिलाफ प्रदर्शन

इसी बीच, बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में INDIA गठबंधन से जुड़े छात्र समूहों, नागरिक समाज संगठनों और CJP सहित विभिन्न संगठनों ने SIR प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई।

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में हुए प्रदर्शनों के बीच मतदाता सूची के पुनरीक्षण और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर बहस तेज हुई है। निर्वाचन आयोग का पक्ष और प्रदर्शनकारियों के आरोप अलग-अलग हैं; SIR से जुड़ी शिकायतों और दावों का आकलन उपलब्ध तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर किया जाना चाहिए।