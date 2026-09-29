CEC ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ीं: सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा याचिका पर सुनवाई, लगा एकतरफा फैसलों का आरोप

​​राकेश सिंह द्वारा लगाई गई इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई सदस्यों वाली संस्था के तौर पर पोल पैनल को मिली शक्तियों का इस्तेमाल संविधान के आर्टिकल 324 और 2023 एक्ट के सेक्शन 18 के तहत तय सामूहिक फैसले लेने की प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग की गई है।

विपक्ष ने मांगा इस्तीफा, क्या बोला सत्ता पक्ष

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष दल सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, जयपुर, हैदराबाद, श्रीनगर समेत देश के कई शहरों में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर कई दर्शन हुए। सीजेपी के अभिजीत दिपके ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से आंदोलन का एलान किया है।