मुंबई में उद्धव और राज ठाकरे का बड़ा विरोध प्रदर्शन: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च, SIR रद्द करने की मांग

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी जी पहली बार PM बने थे, तो उन्होंने नारा दिया था, “मेक इन इंडिया।” याद है? हम इसे मानते हैं। लेकिन अगर, “मेक इन इंडिया” के तहत, आप हमारे देश में एक डिक्टेटर भी बनाने जा रहे हैं, तो हम आज यहां उस डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।

ठाकरेंचा मोर्चा, देशभर चर्चा! https://t.co/2l2W7lcPhs — ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) October 4, 2026

राज ठाकरे ने उठाए सवाल

इस अवसर पर राज ठाकरे ने एसआईआर को पूरी तरह रद्द करने की मांग करते हुए विधानसभा चुनाव में 40 से 60 लाख वोटर जुड़ने और अब करीब दो करोड़ वोटरों के हटाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से दिल्ली जाकर एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाने और वोटिंग मशीनों की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने की अपील की है।

यह मांग सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं

NCP-SP प्रमुख शरद पवार ने कहा, "यह मांग सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। पुणे, नागपुर और राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी यह मांग उठ रही है। राज्य सरकार SIR प्रक्रिया पर काम कर रही है। जब सभी संबंधित राजनीतिक दल इस मुद्दे का समाधान खोजने और गड़बड़ी करने वालों के बारे में कोई फ़ैसला लेने के लिए एक साथ आएंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे और अपना समर्थन देंगे।"

क्या बोले संजय राउत?

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि यह विरोध देश में चल रहे हिटलर-जैसे शासन, चुनावों को हाईजैक करने, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को अपनी जेब में रखने, तानाशाही चलाने, वोट और चुनाव चुराने, और सांसदों व विधायकों को तोड़ने के खिलाफ है।