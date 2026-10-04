Weather Update : मध्य प्रदेश से विदा हुआ मानसून, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

अगले 2-3 दिनों में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों, और तेलंगाना और उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के और पीछे हटने के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है।





4 से 6 अक्टूबर के दौरान केरल और माहे तथा तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; और 5 व 6 अक्टूबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की बहुत संभावना है। ओडिशा, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और महाराष्ट्र में बारिश के साथ आंधी-तूफान के आसार हैं। 6 से 7 अक्टूबर के बीच हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर को आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

Daily Weather briefing 04-10-2026 Conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from most parts of Marathwada & Vidarbha, some more parts of Maharashtra & Chhattisgarh and some parts of Telangana & North interior Karnataka during next 2-3 days. Isolated heavy rainfall very likely over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on 04th and over Coastal Karnataka, South Interior Karnataka Kerala & Mahe and Tamil Nadu during 04th -06th October, 2026. https://t.co/X83C8VBnVr — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 4, 2026

लखनऊ, कानपुर में उफान पर नदियां

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से रिवरफ्रंट के आस-पास के इलाकों में पानी भर गया। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण प्रमुख गंगा घाट जलमग्न हो गए।

झारखंड में येलो अलर्ट

झारखंड के कई जिलों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें लोगों को खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई

मौसम विभाग ने शनिवार को मध्य प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई की घोषणा कर दी। इस साल मानसून की विदाई पिछले वर्षों की तुलना में 8 से 10 दिन पहले ही हो गई। राज्य में इस वर्ष 908 मिमी बारिश हुई जो सामान्य से 4 प्रतिशत कम है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इस वर्ष 37 फीसदी बारिश कम हुई।