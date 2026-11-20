Sheikh Hasina : भारत में रह रहीं शेख हसीना दिसंबर में लौटना चाहती हैं बांग्लादेश, पासपोर्ट और प्रत्यर्पण पर नया विवाद

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से स्वदेश वापसी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेश सरकार की ओर से उनके प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग को उनकी स्वैच्छिक वापसी में देरी करने की रणनीति बताया जा रहा है। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक, भारत की ओर से हसीना की अपनी इच्छा से बांग्लादेश लौटने में कोई बाधा नहीं डाली गई है। उनकी वापसी फिलहाल यात्रा दस्तावेजों की कमी के कारण अटकी हुई है।

'स्वेच्छा से लौटना चाहती हैं तो प्रत्यर्पण की जरूरत क्यों?' बांग्लादेश सरकार फिलहाल वास्तव में शेख हसीना की वापसी नहीं चाहती। प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है, जो स्वभाव से जटिल होती है और इसमें समय लग सकता है। उनके मुताबिक, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने देश लौटने के लिए तैयार नहीं होता और संबंधित देश उसे कानूनी प्रक्रिया के जरिए वापस बुलाना चाहता है। जबकि शेख हसीना सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि वे अपनी इच्छा से बांग्लादेश लौटेंगी और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी

शेख हसीना ने दोबारा मांगा पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र

हसीना की ओर से काम कर रही लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स ने 9 नवंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजकर उनके लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। हालांकि, ढाका के अधिकारियों ने इस संचार पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि फर्म के पास हसीना की ओर से अनुरोध करने का अधिकृत अधिकार नहीं था। इसके बाद गुरुवार को मैट्रिक्स चैंबर्स ने उच्चायोग को दूसरा पत्र भेजा। इस बार पत्र के साथ शेख हसीना के हस्ताक्षर वाला प्राधिकरण पत्र भी लगाया गया, जिसमें फर्म को उनकी ओर से कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी।

बांग्लादेश सरकार ने की प्रत्यर्पण की मांग

शेख हसीना के 9 नवंबर के अनुरोध के तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि उनकी सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर कायम रहेगी। उन्होंने हसीना पर हत्यारा और आतंकवादी होने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह 2,000 से अधिक लोगों की हत्या के बाद देश छोड़कर भागी थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता।

हालांकि, मामले से परिचित लोगों का कहना है कि एक तरफ बांग्लादेश सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हें स्वदेश लौटने के लिए जरूरी एकमात्र यात्रा दस्तावेज जारी नहीं कर रही है। इससे उनकी वापसी में देरी हो रही है।

कब रद्द हुआ था शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट?

रिपोर्टों के मुताबिक, शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट 22 अगस्त 2024 को रद्द कर दिया गया था। यह उनके भारत आने के करीब दो सप्ताह बाद की कार्रवाई थी। इसके बाद 16 फरवरी 2025 को उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र (National Identity Card) भी ब्लॉक कर दिया गया था।

मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना बांग्लादेश सरकार और उसके नागरिक के बीच का मामला है, जबकि प्रत्यर्पण एक अलग कानूनी प्रक्रिया है। दोनों मामलों को एक-दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

बांग्लादेश के पासपोर्ट कानून में क्या है प्रावधान?

जानकारों के अनुसारयदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने देश लौटना चाहता है, तो उसके लिए प्रत्यर्पण की आवश्यकता नहीं होती। बांग्लादेश के कानून में पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े प्रावधान मुख्य रूप से देश से बाहर भागने से रोकने के लिए बनाए गए हैं।