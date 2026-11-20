UGC पर सवर्ण नाराज, ओबीसी असहज… UP में भाजपा किसका भरोसा बचाए?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति केवल चुनाव जीतने का गणित नहीं, सत्ता की स्थिरता का आधार भी है। यहां कभी मंडल बनाम कमंडल की राजनीति ने समीकरण बदले, कभी सोशल इंजीनियरिंग ने जातियों को नए राजनीतिक खांचों में बांटा और कभी किसी एक जाति के नाराज होने से पूरे चुनाव का गणित बिगड़ गया।

भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश में ऐसा सामाजिक गठबंधन तैयार किया, जिसमें सवर्णों की परंपरागत निष्ठा, गैर-यादव पिछड़ों की राजनीतिक आकांक्षाएं और गैर-जाटव दलितों की हिस्सेदारी—तीनों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश हुई। लेकिन UGC के नए नियमों को लेकर पैदा हुआ विवाद इसी गठबंधन की अंदरूनी दरारों को सामने ला रहा है।

गौरीगंज में सवर्ण आर्मी के सम्मेलन से उठती आवाजें केवल किसी नियम को वापस लेने की मांग नहीं हैं। इनके भीतर एक राजनीतिक संदेश भी छिपा है—जिस समाज ने वर्षों तक भाजपा के लिए बूथ संभाले, चुनावी संघर्ष किया और पार्टी की जीत में योगदान दिया, वह अब अपने राजनीतिक प्रभाव का हिसाब मांग रहा है। सवाल यह है कि क्या भाजपा इस नाराजगी को केवल कुछ दिनों का विरोध मानकर टाल सकती है?

वोट दिया है, अब हिसाब भी चाहिए!

सवर्ण समाज के एक हिस्से में यह धारणा मजबूत हो रही है कि भाजपा के प्रति उसकी राजनीतिक निष्ठा को स्वाभाविक समर्थन मान लिया गया है। हर चुनाव में साथ खड़े होने का मतलब यह नहीं कि हर नीतिगत फैसले पर आंख बंद करके सहमति भी दी जाए।

UGC के नए नियमों को लेकर विरोध करने वाले सामान्य वर्ग के संगठनों का तर्क है कि भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए नियमों में शिकायत, जांच और कार्रवाई की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो सभी वर्गों के लिए समान रूप से न्यायपूर्ण हो। उन्हें आशंका है कि नियमों की अस्पष्टता और शिकायत तंत्र का असंतुलन निर्दोष छात्रों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।

यहां सरकार के सामने एक वास्तविक राजनीतिक चुनौती है। सामाजिक न्याय के नाम पर बनाई गई व्यवस्था यदि किसी वर्ग में अन्याय की आशंका पैदा करती है, तो उस आशंका को केवल राजनीतिक विरोध कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। न्याय का भरोसा तभी मजबूत होता है, जब कानून की निष्पक्षता सभी को दिखाई दे।

भाजपा का सामाजिक समीकरण और उसकी सबसे बड़ी मजबूरी

भाजपा की उत्तर प्रदेश में सफलता का एक बड़ा आधार उसका व्यापक सामाजिक गठबंधन रहा है। पार्टी ने केवल सवर्ण वोटों पर निर्भर रहने के बजाय गैर-यादव ओबीसी, गैर-जाटव दलित और विभिन्न छोटे सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति अपनाई। यही भाजपा की ताकत बनी, लेकिन अब यही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी है।

यदि सरकार सवर्ण संगठनों की मांग के दबाव में UGC नियमों को पूरी तरह वापस लेती है, तो पिछड़े और दलित वर्गों में यह संदेश जा सकता है कि सामाजिक न्याय के उपाय राजनीतिक दबाव के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। दूसरी ओर, यदि सरकार नियमों का बचाव करती है, लेकिन उनकी अस्पष्टता और सामान्य वर्ग की चिंताओं का समाधान नहीं करती, तो सवर्णों में नाराजगी और गहरी हो सकती है।

भाजपा के लिए दोनों तरफ राजनीतिक जोखिम हैं। यही वजह है कि सरकार समीक्षा, समिति और न्यायिक प्रक्रिया के रास्ते समाधान तलाश रही है। यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, राजनीतिक समय प्रबंधन भी है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव सामने हो तो हर फैसले का असर जातीय गोलबंदी और बूथ के समीकरण पर पड़ सकता है।

क्या सवर्ण वोट भाजपा से दूर जा सकता है?

राजनीति में नाराजगी और वोट का व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं होता। किसी सभा में हजारों लोगों का आक्रोश दिखाई दे सकता है, लेकिन चुनाव के दिन मतदाता के सामने विकल्प, स्थानीय उम्मीदवार, नेतृत्व और सरकार की छवि भी होती है। सवर्ण मतदाता भाजपा से नाराज हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह स्वतः समाजवादी पार्टी या किसी अन्य विपक्षी दल के साथ चला जाएगा। विपक्ष के PDA समीकरण की अपनी राजनीति और सीमाएं हैं। कई मतदाताओं के लिए भाजपा से दूरी और विपक्ष के प्रति भरोसा—दो अलग फैसले हैं।

इसलिए भाजपा के लिए खतरा केवल वोटों का सीधे विपक्ष में चले जाना नहीं है। खतरा यह भी है कि नाराज मतदाता मतदान में उदासीन हो जाए, स्थानीय स्तर पर पार्टी के लिए काम करना बंद कर दे या चुनावी उत्साह कम कर दे। चुनाव में कभी-कभी एक वोट से ज्यादा महत्वपूर्ण वह कार्यकर्ता होता है, जो दस हजार वोटरों को बूथ तक पहुंचाता है।

सामाजिक न्याय बनाम सामाजिक टकराव

UGC का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकना है। यह उद्देश्य किसी भी सभ्य समाज के लिए जरूरी है। लेकिन कानून बनाते समय यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि उसकी भाषा, प्रक्रिया और शिकायत निवारण व्यवस्था किसी वर्ग में भय या असुरक्षा पैदा न करे।

सुप्रीम कोर्ट ने भी 2026 के नियमों में अस्पष्टता और दुरुपयोग की आशंका पर सवाल उठाए थे। फिलहाल नियम स्थगित हैं और सरकार पुनर्विचार की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रही है। अब आवश्यकता किसी राजनीतिक जीत या हार की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें पीड़ित को न्याय मिले और किसी निर्दोष को पूर्वाग्रह का शिकार न होना पड़े।

जातिगत भेदभाव का समाधान जातिगत अविश्वास को बढ़ाकर नहीं किया जा सकता। एक वर्ग की पीड़ा को दूसरे वर्ग के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना देना सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक तनाव को स्थायी बनाना है।

भाजपा के लिए अग्निपरीक्षा

उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने अब केवल चुनाव जीतने की चुनौती नहीं है। उसे अपने सामाजिक गठबंधन की विश्वसनीयता भी बचानी है। सवर्ण समाज को यह भरोसा चाहिए कि उसकी चिंताओं को सुना जा रहा है। ओबीसी और दलित वर्गों को यह भरोसा चाहिए कि उनके अधिकार किसी राजनीतिक दबाव में कमजोर नहीं होंगे। दोनों भरोसे एक साथ बचाना ही असली नेतृत्व की परीक्षा है।

UGC विवाद भाजपा के लिए एक चेतावनी है कि सामाजिक समीकरण केवल चुनाव के समय जोड़ने और घटाने का फार्मूला नहीं होते। वे सम्मान, प्रतिनिधित्व और भरोसे से बनते हैं। जिस गठबंधन को वर्षों में खड़ा किया गया हो, उसमें दरार एक दिन में नहीं आती, लेकिन उसकी अनदेखी भी एक दिन भारी पड़ सकती है।

सवर्ण आक्रोश भाजपा को सबक दे रहा है, ओबीसी असहजता उसे चेतावनी दे रही है और 2027 का चुनाव उसकी परीक्षा लेने को तैयार है। भाजपा यदि इस विवाद को जातीय ध्रुवीकरण की आग में झोंकने के बजाय निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था में बदल देती है, तो संकट अवसर बन सकता है। वरना जिस सामाजिक समीकरण के सहारे उसने सत्ता की इमारत खड़ी की, उसी की दरारें आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा सवाल बन सकती हैं।