ये सवाल पिछले कई महीनों से उठाया जा रहा है कि अगर विपक्ष मानता है कि चुनाव में धांधली हो रही है और उसके जीतने के अवसर नगण्य हैं, तो वह बहिष्कार क्यों नहीं करता। ऐसे चुनाव में हिस्सा लेकर अपनी फ़ज़ीहत क्यों करवा रहा है। चुनाव का बहिष्कार करे और निर्णायक लड़ाई लड़े। इस मुद्दे पर मैंने बहुत से पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों से बात की मगर किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ज़्यादातर ने यही कहा कि बहिष्कार से बचना चाहिए, मगर क्यों और कब तक इसका जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन राहुल गाँधी ने शिकागो यूनिवर्सिटी में इसी सवाल का जो जवाब दिया, वह मुझे मुकम्मल जवाब लगता है। आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, मगर आपको ये मानना पड़ेगा कि उनके पास इस मामले में पूरी स्पष्टता है। मैं पूरा बयान हू ब हू दे रहा हूँ- "... हमारे लिए भारतीय लोकतंत्र पवित्र है। मेरे लिए यह कहना भी मुश्किल है कि भारतीय लोकतंत्र में कोई समस्या है, जब तक मेरे पास 100% प्रमाण न हो... अगर हम कह दें कि हम चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे, तो भारतीय लोकतंत्र उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। और हम भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए हमारी रणनीति यह है कि जो कुछ भी हो रहा है, उसे सबके सामने लाएं और लोगों के बीच बातचीत जारी रखें, जब तक भारतीय जनता यह महसूस न कर ले कि पूरा सिस्टम नष्ट हो चुका है। हालांकि, हम चुनावी ढांचे को नहीं तोड़ना चाहते; क्योंकि अगर विपक्ष घोषणा कर दे कि वह चुनाव नहीं लड़ेगा, तो भारतीय जनता की नजर में पूरी चुनावी प्रक्रिया अवैध हो जाएगी। हम ऐसा नहीं चाहते। है ना? इसलिए, जबकि हम—और पूरा विपक्ष—इस वजह से बहुत नुकसान झेल चुके हैं, फिर भी हम जानबूझकर ऐसा कदम नहीं उठा रहे। और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं—मैं आपसे साफ कहता हूं—कि हमें चुनाव आयोग के अंदर से ही जानकारी मिल रही है। अब बस समय की बात है कि यह पूरा ढांचा ढह जाएगा। चुनाव आयोग के अंदर के वरिष्ठ अधिकारी अब कह रहे हैं, 'देखिए, हम अब ऐसे नहीं चल सकते।' यह एक लंबी यात्रा रही है, लेकिन हमारे लिए, भारतीय होने के मूल में हमारी क्षमता है..."