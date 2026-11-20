मणिपुर में जहरीली शराब का कहर, 10 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती, CM ने मरीजों से की मुलाकात

मणिपुर के चंदेल जिले में कथित तौर पर मिलावटी शराब पीने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद राज्य में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने आपातकालीन कदम उठाए हैं। वहीं, पुलिस ने मिलावटी शराब के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का जाना हाल

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शुक्रवार को इंफाल स्थित शिजा अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों की सेहत के बारे में जानकारी ली और गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है।

पेट दर्द, उल्टी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण

पुलिस के अनुसार, प्रभावित लोगों में पेट में तेज दर्द, उल्टी, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, बेचैनी और सांस लेने में परेशानी जैसे गंभीर लक्षण सामने आए। कुछ लोगों की मौत उनके घरों पर ही हो गई, जबकि कुछ ने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।

पड़ोसी जिले से शराब की सप्लाई का संदेह

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि कथित मिलावटी शराब की आपूर्ति पड़ोसी काकचिंग जिले के सुगनू से हुई थी। चंदेल के एसपी धर्मेंद्र कुमार ने जिला उपायुक्त को भेजे पत्र में कहा कि जिले में स्थानीय स्तर पर देशी शराब बनाने की कोई ज्ञात व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पुलिस अब दूसरे जिलों तक फैली शराब की सप्लाई चेन की जांच कर रही है।

प्रशासन की लोगों से अपील

राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से स्थानीय स्तर पर बनाई गई शराब और संदिग्ध स्रोतों से मिलने वाले पेय पदार्थों का सेवन नहीं करने को कहा गया है।

प्रशासन ने यह भी अपील की है कि जिस किसी व्यक्ति ने संदिग्ध स्रोत से शराब पी है, वह लक्षण दिखाई न देने पर भी तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराए। पुलिस और गांव के अधिकारियों ने लोगों से संदिग्ध शराब का सेवन, बिक्री या वितरण नहीं करने और उसे नष्ट करने के बजाय जांच के लिए अधिकारियों को सौंपने की अपील की है।