20 साल पुराने मामले से मुश्किल में ज्ञानेश कुमार, गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद साल 2006 का है, जब केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत 'एमसी रोड' (MC Road) के उन्नयन और चौड़ीकरण का काम चल रहा था। इस प्रोजेक्ट से जुड़े 'PATI-BEL कंसोर्टियम' में मलेशियाई सिविल इंजीनियर 'ली सी बीन' (Lee See Been) काम कर रहे थे। उसी दौरान इंजीनियर ली सी बीन ने आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से मिले कथित सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम सामने आने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था।

अब होगी बाहरी दबाव की भी जांच

क्यों खुला यह पुराना पन्ना?

सूत्रों के मुताबिक, मामले को दोबारा खोले जाने की मुख्य वजह प्रारंभिक जांच में कथित अनियमिताएं और निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल हैं। विजिलेंस अब यह खंगालने की कोशिश करेगी कि दो दशक पहले जांच किस दिशा में मोड़ी गई थी, क्या किसी स्तर पर सबूतों से छेड़छाड़ हुई थी या किसी रसूखदार व्यक्ति द्वारा अनुचित दबाव बनाया गया था।

इस पुराने मामले के फिर से खुलने से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गर्माहट आ गई है, और विजिलेंस जांच के बाद सामने आने वाले तथ्य ही यह तय करेंगे कि इस मामले में आगे की कानूनी दिशा क्या होगी।