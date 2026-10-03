घूसखोर पुलिसवालों पर गाज! किसी की नौकरी गई तो कोई सस्पेंड, जानें CM विजय के एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी

Tamil Nadu Police action: तमिलनाडु में रिश्वतखोरी के खिलाफ पुलिस महकमे ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है। मात्र एक हफ्ते के भीतर 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है— किसी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो किसी को सस्पेंड। 1000 की मामूली रिश्वत 'गूगल पे' से मांगने वाले हेड कांस्टेबल से लेकर 10,000 ऐंठने वाले सब-इंस्पेक्टर तक, विजिलेंस सेल की जांच में दोषी पाए गए किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं गया। तमिलनाडु पुलिस का यह 'रियल एक्शन' राज्य में एक नई नजीर पेश कर रहा है।

रील से रियल एक्शन

1000 की रिश्वत और 'गूगल पे' कांड

तिरुनेलवेली शहर के मेलापालयम थाने में तैनात हेड कांस्टेबल सोर्ना राज ने चेकिंग के दौरान एक बाइकर को कागजात पूरे न होने पर पकड़ा। आरोप है कि सोर्ना राज ने सहूलियत देने के नाम पर 1000 रुपए की रिश्वत मांगी और पैसे ट्रांसफर कराने के लिए बाकायदा अपना गूगल पे (Google Pay) नंबर शेयर कर दिया। डिजिटल सबूत और विजिलेंस की शुरुआती जांच के आधार पर उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया।

चोरी की बाइक छोड़ने के बदले 10,000 की डील

माधवरम और पुज्हल थाने में बड़ी कार्रवाई

माधवरम थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। विजिलेंस सेल की रिपोर्ट के बाद उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। वहीं, पुज्हल थाने के सब-इंस्पेक्टर मरीश्वरन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मरीश्वरन पर 2024 में अन्ना नगर थाने में तैनाती के दौरान बार-बार रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप थे। विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद अधिकारियों ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया।

क्यों अचानक जागा पुलिस प्रशासन?

दरअसल, तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस अचानक बढ़ी सख्ती के पीछे राज्य पुलिस प्रमुख का वो आदेश भी है, जो उन्होंने इस साल फरवरी में दिया था। इसमें लंबे समय से निलंबित चल रहे और भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल अधिकारियों के मामलों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे।

तिरुनेलवेली से लेकर चेन्नई तक फैली इस कार्रवाई से साफ है कि चाहे 1000 का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो या फिर हजारों की डील, तमिलनाडु पुलिस अपने बेड़े से 'काले भेड़ों' को बाहर निकालने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तमिलनाडु में इन दिनों भ्रष्टाचार पर चौतरफा वार हो रहा है। आम जनता के लिए यह राहत भरी खबर है कि छोटी से छोटी रिश्वतखोरी की शिकायत पर भी खाकी की साख बचाने के लिए प्रशासन अब कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहा है।