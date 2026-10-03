  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. tamil-nadu-corrupt-cops-suspended-thalapathy-vijay-reel-to-real-action
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (17:27 IST)

घूसखोर पुलिसवालों पर गाज! किसी की नौकरी गई तो कोई सस्पेंड, जानें CM विजय के एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी

CM Vijay Thalapathy
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (17:32 IST)
google-news
Tamil Nadu Police action: तमिलनाडु में रिश्वतखोरी के खिलाफ पुलिस महकमे ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है। मात्र एक हफ्ते के भीतर 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है— किसी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो किसी को सस्पेंड। 1000 की मामूली रिश्वत 'गूगल पे' से मांगने वाले हेड कांस्टेबल से लेकर 10,000 ऐंठने वाले सब-इंस्पेक्टर तक, विजिलेंस सेल की जांच में दोषी पाए गए किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं गया। तमिलनाडु पुलिस का यह 'रियल एक्शन' राज्य में एक नई नजीर पेश कर रहा है।

रील से रियल एक्शन

सुपरस्टार थलपति विजय अपनी फिल्मों में अकसर भ्रष्ट तंत्र और रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए हैं। हाल ही में राजनीति में कदम रखने और 'तमिलगा वेत्री कड़गम' के जरिए भ्रष्टाचार मुक्त तमिलनाडु का वादा करने वाले विजय का प्रभाव राज्य के जनमानस में गहरा है। अब ठीक उसी 'रील लाइफ' की तर्ज पर राज्य के प्रशासनिक तंत्र में 'रियल लाइफ' एक्शन देखने को मिल रहा है। विजिलेंस सेल की इस त्वरित कार्रवाई ने यह संदेश साफ कर दिया है कि खाकी वर्दी की आड़ में कटमनी लेने वालों की अब कोई जगह नहीं है। ALSO READ: CM Vijay : CM विजय का इशारा, तमिलनाडु विधानसभा में मचा हंगामा, थलापति को क्यों देनी पड़ी सफाई, पढ़िए क्या है मामला

1000 की रिश्वत और 'गूगल पे' कांड

तिरुनेलवेली शहर के मेलापालयम थाने में तैनात हेड कांस्टेबल सोर्ना राज ने चेकिंग के दौरान एक बाइकर को कागजात पूरे न होने पर पकड़ा। आरोप है कि सोर्ना राज ने सहूलियत देने के नाम पर 1000 रुपए की रिश्वत मांगी और पैसे ट्रांसफर कराने के लिए बाकायदा अपना गूगल पे (Google Pay) नंबर शेयर कर दिया। डिजिटल सबूत और विजिलेंस की शुरुआती जांच के आधार पर उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया।

चोरी की बाइक छोड़ने के बदले 10,000 की डील

इसी तरह चेन्नई के नॉर्थ बीच थाने के सब-इंस्पेक्टर सिवराज और कांस्टेबल विवेक पर चोरी की दोपहिया गाड़ी को छोड़ने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा। शिकायत के बाद हुई जांच में दोनों की संलिप्तता सही पाई गई और महकमे ने दोनों को निलंबित कर दिया। ALSO READ: विजय के 'पीएम दांव' पर सियासत गर्माई : DMK और कांग्रेस का तंज, क्या 2029 में विजय बनेंगे प्रधानमंत्री?

माधवरम और पुज्हल थाने में बड़ी कार्रवाई

माधवरम थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। विजिलेंस सेल की रिपोर्ट के बाद उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। वहीं, पुज्हल थाने के सब-इंस्पेक्टर मरीश्वरन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मरीश्वरन पर 2024 में अन्ना नगर थाने में तैनाती के दौरान बार-बार रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप थे। विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद अधिकारियों ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया।

क्यों अचानक जागा पुलिस प्रशासन?

दरअसल, तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस अचानक बढ़ी सख्ती के पीछे राज्य पुलिस प्रमुख का वो आदेश भी है, जो उन्होंने इस साल फरवरी में दिया था। इसमें लंबे समय से निलंबित चल रहे और भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल अधिकारियों के मामलों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे।
 
तिरुनेलवेली से लेकर चेन्नई तक फैली इस कार्रवाई से साफ है कि चाहे 1000 का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो या फिर हजारों की डील, तमिलनाडु पुलिस अपने बेड़े से 'काले भेड़ों' को बाहर निकालने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तमिलनाडु में इन दिनों भ्रष्टाचार पर चौतरफा वार हो रहा है। आम जनता के लिए यह राहत भरी खबर है कि छोटी से छोटी रिश्वतखोरी की शिकायत पर भी खाकी की साख बचाने के लिए प्रशासन अब कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहा है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े: नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपए किया महंगा

दृश्यम द कन्क्लूजन रिव्यू: अजय देवगन की खामोशी के सामने पुलिस और कानून का चक्रव्यूह

दृश्यम द कन्क्लूजन रिव्यू: अजय देवगन की खामोशी के सामने पुलिस और कानून का चक्रव्यूहदृश्यम द कन्क्लूजन एक बार फिर विजय सालगांवकर और उसके परिवार को केंद्र में रखकर अपराध, कानून और पारिवारिक रिश्तों की कहानी कहती है। इस बार उसके सामने एसपी राजवीर सिंह तोमर और शातिर वकील इंद्रजीत शेट्टी हैं, जो पुराने केस की परतें खोलते हैं। फिल्म का मजबूत कोर्टरूम ड्रामा, अजय देवगन की संयमित अदाकारी और जयदीप अहलावत का प्रभावी अभिनय इसे दिलचस्प बनाता है, हालांकि कुछ लंबे दृश्य और सीमित थ्रिल इसकी कमजोरियां हैं।

Jantar Mantar Protest : जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच इंटरनेट सेवा बंद, 1.5 किमी दायरे में इंटरनेट पर रोक; AAP नेताओं समेत कई हिरासत में

Jantar Mantar Protest : जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच इंटरनेट सेवा बंद, 1.5 किमी दायरे में इंटरनेट पर रोक; AAP नेताओं समेत कई हिरासत मेंदिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। यह प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर लगाए जा रहे कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच आयोजित किया गया।

Smit Machchhar : मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, PM मोदी से बोले कैप्टन स्मित मच्छार, बताया कैसे बचाई सैकड़ों लोगों की जान

Smit Machchhar : मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, PM मोदी से बोले कैप्टन स्मित मच्छार, बताया कैसे बचाई सैकड़ों लोगों की जानकभी-कभी जिंदगी इंसान को ऐसी परीक्षा के सामने खड़ा कर देती है, जहां डरने या पीछे हटने का समय नहीं होता। कुछ पल का फैसला सैकड़ों जिंदगियों का भविष्य तय कर देता है। फ्लाईदुबई की उड़ान में ऐसा ही एक पल भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के सामने आया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और विमान में सवार यात्रियों की जान बचाने के लिए आखिरी दम तक मुकाबला किया।

Flydubai विमान हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का खुलासा, ईरान को क्यों दी चेतावनी

Flydubai विमान हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का खुलासा, ईरान को क्यों दी चेतावनीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर दुबई से इजरायल जा रही Flydubai की यात्री उड़ान में हुई घटना के पीछे ईरान की भूमिका साबित होती है, तो तेहरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और उन्हें मिल रही जानकारी के आधार पर ईरान से संभावित संबंध की पड़ताल हो रही है। हालांकि, उन्होंने ईरान की संलिप्तता के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, AC बस और ट्रेलर की टक्कर में 4 की मौत, 4 गंभीर घायल

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, AC बस और ट्रेलर की टक्कर में 4 की मौत, 4 गंभीर घायलगोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से दरभंगा (बिहार) जा रही एक तेज रफ्तार एसी वोल्वो बस और ट्रेलर के बीच हुई भीषण टक्कर में चार यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 5 बजे जैतपुर थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 85 (अंबरपुर टोल प्लाजा) के पास हुआ।

Flydubai के सह-पायलट ने कुल्हाड़ी से किया था कैप्टन पर हमला, UAE ने माना आतंकी हमला

Flydubai के सह-पायलट ने कुल्हाड़ी से किया था कैप्टन पर हमला, UAE ने माना आतंकी हमलाflydubai flight FZ1073: दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' (flydubai) की फ्लाइट FZ1073 में आसमान में 34,000 फीट की ऊंचाई पर एक खौफनाक वारदात सामने आई है। संयुक्त अरब अमीरात के अभियोजक जनरल ने शनिवार को पुष्टि की कि विमान के ओमानी मूल के सह-पायलट ने कॉकपिट के भीतर आपातकालीन कुल्हाड़ी से कैप्टन पर हमला कर दिया था।

घूसखोर पुलिसवालों पर गाज! किसी की नौकरी गई तो कोई सस्पेंड, जानें CM विजय के एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी

घूसखोर पुलिसवालों पर गाज! किसी की नौकरी गई तो कोई सस्पेंड, जानें CM विजय के एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरीTamil Nadu Police action: तमिलनाडु में रिश्वतखोरी के खिलाफ पुलिस महकमे ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है। मात्र एक हफ्ते के भीतर 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है— किसी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो किसी को सस्पेंड।

कौन हैं नेहा बोरा और क्यों इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं?

कौन हैं नेहा बोरा और क्यों इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं?who is Neha Bora: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी-CJP) आंदोलन के दौरान नेहा बोरा (Neha Bora) का नाम प्रमुखता से उभरा था। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य छात्र नेताओं के साथ 23 दिनों तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी, जिससे उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी।

Weather Update: 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, बिहार-यूपी में उफान पर नदियां

Weather Update: 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, बिहार-यूपी में उफान पर नदियांWeather Update 3 October : मौसम विभाग ने शनिवार को 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियां उफान पर है। कई शहरों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में आज आसमान साफ रहेगा।

सीएम धामी का बड़ा तोहफा, खटीमा में 7.23 करोड़ की आधुनिक गौशाला तैयार; 16 हजार से ज्यादा गौवंश को मिला नया आशियाना

सीएम धामी का बड़ा तोहफा, खटीमा में 7.23 करोड़ की आधुनिक गौशाला तैयार; 16 हजार से ज्यादा गौवंश को मिला नया आशियानाउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में गौवंश के संरक्षण और उनके बेहतर रखरखाव की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। खटीमा में 7.23 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नई गौशाला का निर्माण किया गया है। इससे 16 हजार से ज्यादा गौवंश को नया आशियाना मिला।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade Guide

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade GuideApple का नया iPhone 18 Pro भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। फोन में नया A20 Pro चिप, बेहतर थर्मल सिस्टम, 48MP Fusion Main कैमरा, Variable Aperture और लंबी बैटरी लाइफ जैसे अपग्रेड दिए गए हैं।