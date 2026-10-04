Top News 4 October: पीएम मोदी और कैप्टन स्मित मछार को इजराइल का न्योता, अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या

Top News 4 October : पीएम नरेंद्र मोदी और फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मछाल को इजराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता। इंडोनेशिया में भूकंप का झटका। अमृतसर में फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या। भारत के खिलाफ इंडीज का सबसे बड़ा रन चेज। एशियन गेम्स में भारत ने 21 गोल्ड समेत 85 पदक जीते। 4 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

मोदी-मछार को इजराइल का न्योता

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय कैप्टन स्मित मछार से फोन पर बात की। उन्होंने फ्लाईदुबई के कैप्टन को दुनिया का हीरो करार दिया। साथ ही इजराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी को भी इस समारोह का निमंत्रण दिया है।

इंडोनेशिया में भूकंप का झटका

इंडोनेशिया में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, सुबह 5:07 बजे आए भूकंप की तीव्रता 5.2 थी। इसके झटके जमीन के करीब 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किए गए।

मैड संधू की गोली मारकर हत्या

भारत के खिलाफ इंडीज का सबसे बड़ा रन चेज

ALSO READ: शाई होप ने नाबाद शतक लगाकर वेस्टइंडीज को भारत के खिलाफ करवाया रिकॉर्ड चेस शाई होप की कप्तानी पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने तीसरे और आखिरी वनडे में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 351 रन बनाए। लेकिन वेस्टइंडीज ने कप्तान होप की नाबाद 162 रन की तूफानी पारी के दम पर 48.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 352 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।

एशियन गेम्स में भारत चौथे स्थान पर