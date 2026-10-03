  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. top-news-3-october-2026-bihar-flood-cjp-protest-asian-games
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Saturday, 3 October 2026 (08:19 IST)

Top News 3 October: बिहार में बाढ़ का तांडव, भारत ने एक दिन में जीते 6 गोल्ड, ट्रंप को झटका

top news 3 october
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (08:19 IST)
google-news
Top News 3 Octoper : बिहार के बाढ़ की स्थिति गंभीर, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग लेकर 10 अक्टूबर को दिल्ली में CJP का प्रदर्शन, बॉर्डर वॉल पर ट्रंप प्रशासन को झटका, भारत ने 1 दिन में 6 गोल्ड जीते, एशिया कप पुरुष क्रिकेट में आज भारत-पाकिस्तान महामुकाबला। 3 अक्टूबर को बड़ी खबरें : 
 

बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर

बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। शुक्रवार को गंडक नदी का पानी सारण जिले के नए इलाकों में पहुंच गया। कुछ जगहों पर तटबंध टूटने के बाद यह पानी नए क्षेत्रों में फैला। इसी बीच केंद्रीय जल आयोग ने 'ऑरेंज' बुलेटिन जारी किया। प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए NDRF-SDRF की टीमें तैनात की हैं।
 

10 अक्टूबर को दिल्ली में CJP का प्रदर्शन 

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। यह प्रदर्शन 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया जाएगा। दीपके ने कहा कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो यह आंदोलन होगा। 
 

ट्रंप प्रशासन को झटका

टेक्सास की संघीय अदालत ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को राज्य के बिग बेंड इलाके में बॉर्डर वॉल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं बनाने से फिलहाल रोक दिया गया है। अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर बनाई जा रही दीवार पर कोर्ट के आदेश को ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
 

भारत ने 1 दिन में जीते 6 गोल्ड

एशियन गेम्स 2026 का 13वां दिन भारत के लिए बेहद शानदार और ऐतिहासिक रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने कई खेलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए छह स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य समेत कुल 10 पदक अपने नाम किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर 44 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक का टिकट भी पक्का किया। ALSO READ: 1 दिन में आधा दर्जन गोल्ड मेडल! तीरंदाजों से लेकर महिला ह़ॉकी टीम ने जीता खिताब
 

एशिया कप में आज भारत-पाकिस्तान महामुकाबला

एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट में शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला होगा। भारत बनाम पाकिस्तान एशियाड फाइनल मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। टॉस इससे आधे घंटे पहले सुबह साढ़े नौ बजे होगा।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
महात्मा गांधी-पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न शास्त्री को सीएम डॉ. मोहन ने किया नमन, कहा- देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे पीएम नरेंद्र मोदी

दृश्यम द कन्क्लूजन रिव्यू: अजय देवगन की खामोशी के सामने पुलिस और कानून का चक्रव्यूह

दृश्यम द कन्क्लूजन रिव्यू: अजय देवगन की खामोशी के सामने पुलिस और कानून का चक्रव्यूहदृश्यम द कन्क्लूजन एक बार फिर विजय सालगांवकर और उसके परिवार को केंद्र में रखकर अपराध, कानून और पारिवारिक रिश्तों की कहानी कहती है। इस बार उसके सामने एसपी राजवीर सिंह तोमर और शातिर वकील इंद्रजीत शेट्टी हैं, जो पुराने केस की परतें खोलते हैं। फिल्म का मजबूत कोर्टरूम ड्रामा, अजय देवगन की संयमित अदाकारी और जयदीप अहलावत का प्रभावी अभिनय इसे दिलचस्प बनाता है, हालांकि कुछ लंबे दृश्य और सीमित थ्रिल इसकी कमजोरियां हैं।

Jantar Mantar Protest : जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच इंटरनेट सेवा बंद, 1.5 किमी दायरे में इंटरनेट पर रोक; AAP नेताओं समेत कई हिरासत में

Jantar Mantar Protest : जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच इंटरनेट सेवा बंद, 1.5 किमी दायरे में इंटरनेट पर रोक; AAP नेताओं समेत कई हिरासत मेंदिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। यह प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर लगाए जा रहे कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच आयोजित किया गया।

Smit Machchhar : मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, PM मोदी से बोले कैप्टन स्मित मच्छार, बताया कैसे बचाई सैकड़ों लोगों की जान

Smit Machchhar : मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, PM मोदी से बोले कैप्टन स्मित मच्छार, बताया कैसे बचाई सैकड़ों लोगों की जानकभी-कभी जिंदगी इंसान को ऐसी परीक्षा के सामने खड़ा कर देती है, जहां डरने या पीछे हटने का समय नहीं होता। कुछ पल का फैसला सैकड़ों जिंदगियों का भविष्य तय कर देता है। फ्लाईदुबई की उड़ान में ऐसा ही एक पल भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के सामने आया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और विमान में सवार यात्रियों की जान बचाने के लिए आखिरी दम तक मुकाबला किया।

Flydubai विमान हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का खुलासा, ईरान को क्यों दी चेतावनी

Flydubai विमान हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का खुलासा, ईरान को क्यों दी चेतावनीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर दुबई से इजरायल जा रही Flydubai की यात्री उड़ान में हुई घटना के पीछे ईरान की भूमिका साबित होती है, तो तेहरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और उन्हें मिल रही जानकारी के आधार पर ईरान से संभावित संबंध की पड़ताल हो रही है। हालांकि, उन्होंने ईरान की संलिप्तता के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, AC बस और ट्रेलर की टक्कर में 4 की मौत, 4 गंभीर घायल

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, AC बस और ट्रेलर की टक्कर में 4 की मौत, 4 गंभीर घायलगोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से दरभंगा (बिहार) जा रही एक तेज रफ्तार एसी वोल्वो बस और ट्रेलर के बीच हुई भीषण टक्कर में चार यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 5 बजे जैतपुर थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 85 (अंबरपुर टोल प्लाजा) के पास हुआ।

उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी लागू हुआ UCC: विवाह, तलाक और लिव-इन के नियम बदले

उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी लागू हुआ UCC: विवाह, तलाक और लिव-इन के नियम बदलेगुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कानूनी मील का पत्थर पार हो गया है। गुजरात विधानसभा द्वारा मार्च 2026 में पारित किए गए 'गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026' को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 सितंबर 2026 को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है।

तुर्किए से डिपोर्ट हुआ खूंखार ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह: फर्जी पहचान बनाकर चला रहा था सिंडिकेट

तुर्किए से डिपोर्ट हुआ खूंखार ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह: फर्जी पहचान बनाकर चला रहा था सिंडिकेटगृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि तुर्किये से वांटेड ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह को डिपोर्ट कर भारत लाया गया है। नवप्रीत ने कथित तौर पर ‘नवाब विर्क’ नाम की फर्जी पहचान से तुर्किये की नागरिकता हासिल की थी। वह अफगानिस्तान से भारत तक हेरोइन व मेथामफेटामाइन की तस्करी से जुड़े नेटवर्क को संचालित करता था।

LIVE: भोपाल में अमित शाह, गोपालक सम्मेलन में होंगे शामिल

LIVE: भोपाल में अमित शाह, गोपालक सम्मेलन में होंगे शामिलLatest News Today Live Updates in Hindi : केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के भोपाल आगमन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एयरपोर्ट पर उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। नार्को-तस्कर सरगना नवप्रीत सिंह का प्रत्यर्पण। पल पल की जानकारी...

लद्दाख में ईरानी केसर की दस्तक, क्या कश्मीरी केसर को मिलेगी कड़ी टक्कर?

लद्दाख में ईरानी केसर की दस्तक, क्या कश्मीरी केसर को मिलेगी कड़ी टक्कर?कश्मीर में केसर की खेती मौसम की मार, घटती पैदावार और खेती की जमीन पर बढ़ते दबाव से जूझ रही है, उसी बीच लद्दाख ने पहली बार ईरानी केसर की व्यावसायिक संभावनाओं को परखने के लिए कदम बढ़ा दिया है। लेह के स्पितुक फारका में करीब 4,000 वर्गमीटर बंजर जमीन पर लगभग 90 हजार ईरानी केसर कंद, जिनका वजन करीब 800 किलो है, लगाए गए हैं।

फ्लाईदुबई कॉकपिट हमला: अल-कायदा से जुड़े सह-पायलट ने रची थी इजराइल में विमान गिराने की साजिश?

फ्लाईदुबई कॉकपिट हमला: अल-कायदा से जुड़े सह-पायलट ने रची थी इजराइल में विमान गिराने की साजिश?दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान (FZ1073) में कैप्टन स्मित मछार पर हुए सनसनीखेज हमले की परतें जैसे-जैसे खुल रही हैं, सह-पायलट का अतीत और भी डरावना नजर आ रहा है। इस गंभीर घटना के बाद सह-पायलट की पहचान ओमानी नागरिक हमाम अलहमामी के रूप में हुई है, जिसके अल-कायदा और चरमपंथी संगठनों से जुड़े होने के गंभीर दावे सामने आ रहे हैं।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade Guide

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade GuideApple का नया iPhone 18 Pro भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। फोन में नया A20 Pro चिप, बेहतर थर्मल सिस्टम, 48MP Fusion Main कैमरा, Variable Aperture और लंबी बैटरी लाइफ जैसे अपग्रेड दिए गए हैं।