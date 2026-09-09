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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (17:49 IST)

सऊदी अरब पर हूती हमलों के बाद इस्लामाबाद की चुप्पी, क्या 'मक्का पैक्ट' की परीक्षा में फेल हो गया पाकिस्तान?

Mecca Defense Pact 2026
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (17:49 IST)
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Saudi Arabia Houthi Attack: सऊदी अरब पर हुए हालिया हूती ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान की रणनीतिक चुप्पी ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में सवाल खड़े कर दिए हैं। 'मक्का पैक्ट' के तहत रियाद की सुरक्षा का संकल्प लेने वाला इस्लामाबाद इस मुश्किल वक्त में रक्षात्मक नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपनी आर्थिक मजबूरियों और क्षेत्रीय संतुलन के दबाव में अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी सऊदी अरब के साथ हुए समझौते से पीछे हट रहा है?

सऊदी अरब पर हमला और पाकिस्तान की खामोशी

रियाद पर हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमलों के बाद पाकिस्तान की ओर से आई शुरुआती चुप्पी ने सबको चौंका दिया है। हमेशा खुद को सऊदी अरब और हरमीन शरीफैन (पवित्र स्थलों) का सबसे बड़ा रक्षक बताने वाला इस्लामाबाद इस बार न तो खुलकर सामने आया और न ही उसने कोई ठोस सैन्य समर्थन का ऐलान किया। ALSO READ: क्या भारत को घेरने की तैयारी है? पाकिस्तान-तुर्की के ‘मक्का पैक्ट’ से बांग्लादेश का जुड़ना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा?
 
हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सऊदी अरब पर हमलों का जवाब देना हर बार उसी तरीके से जरूरी नहीं है। उन्होंने मक्का समझौते को एक बड़ा डिटरेंट बताया और कहा कि अगर सऊदी अरब पर बेवजह हमला होता है या यमन का तनाव वहां तक पहुंचता है, तो यह समझौता अपने आप लागू हो जाएगा। दूसरी ओर, कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की यह हिचकिचाहट उसकी विदेश नीति और सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ALSO READ: 'मक्का रक्षा समझौता 2026': पाक, सऊदी और तुर्की की नई घेराबंदी — क्या भारत-पाक युद्ध की स्थिति में बदलेगा युद्ध क्षेत्र?

क्या है 'मक्का पैक्ट' और क्या थीं शर्तें?

उल्लेखनीय है कि हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे मक्का डिफेंस एग्रीमेंट या मक्का पैक्ट नाम दिया गया था। इस समझौते के मुताबिक यदि तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो वह तीनों देशों पर माना जाएगा।  

पाकिस्तान की चुप्पी की असल वजह?

पाकिस्तान का इस मुद्दे पर बैकफुट पर आना और सीधा सैन्य रुख न अपनाना कई रणनीतिक कारणों से जुड़ा है। दरअसल,   यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और इस्लामाबाद इस समय ईरान के साथ नया तनाव मोल लेने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तान खुद गहरे आर्थिक संकट, महंगाई और घरेलू आतंकवाद से जूझ रहा है। ऐसे में किसी बाहरी युद्ध या मध्य पूर्व के संकट में फंसना उसके लिए घातक साबित हो सकता है। यमन संकट के शुरुआती दिनों में भी पाकिस्तान की संसद ने तटस्थ रहने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसने सऊदी अरब को काफी निराश किया था। इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता दिख रहा है।

सऊदी-पाक संबंधों पर क्या पड़ेगा असर?

रियाद लंबे समय से पाकिस्तान को संकट के समय अपने विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार के रूप में देखता आया है। हालांकि, हमलों के वक्त पाकिस्तान की ऐसी टालमटोल वाली नीति से रियाद में यह संदेश जा रहा है कि इस्लामाबाद केवल वित्तीय मदद लेने तक ही सीमित है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पाकिस्तान ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, तो भविष्य में सऊदी अरब अपनी सुरक्षा और निवेश रणनीतियों के लिए अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोगियों की ओर अपना झुकाव बढ़ा सकता है।
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