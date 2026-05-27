Safety Tips : भीषण गर्मी में स्मार्टफोन बन सकता आग गोला! ओवरहीटिंग से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

भीषण गर्मी और नौतपा के दौरान अत्यधिक तापमान स्मार्टफोन को तेजी से गर्म कर सकता है, खासकर गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, फोटोग्राफी और चार्जिंग के समय। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा गर्मी बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है, फोन की परफॉर्मेंस कम कर सकती है और कुछ मामलों में आग या विस्फोट जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ा सकती है।

जब गर्मी सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि हमारे स्मार्ट गैजेट्स पर भी पड़ता है। स्मार्टफोन पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म होने लगे हैं। अगर आपका फोन गेम खेलते समय, वीडियो शूट करते समय या लगातार वेब सीरीज देखने के दौरान बहुत गर्म हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। आधुनिक स्मार्टफोन भारी वर्कलोड संभालते हैं, जिससे उनका आंतरिक तापमान बढ़ जाता है। ऊपर से तेज धूप और गर्म मौसम स्थिति को और खराब कर देता है। इससे फोन की स्पीड धीमी हो सकती है, बैटरी पर दबाव बढ़ सकता है और दुर्लभ मामलों में आग लगने या ब्लास्ट होने का खतरा भी हो सकता है।

फोन को धूप से बचाकर रखें

सीधी धूप स्मार्टफोन की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप धूप में फोन का इस्तेमाल करते हैं या उसे कार के डैशबोर्ड जैसी गर्म जगह पर छोड़ देते हैं, तो उसका तापमान तेजी से बढ़ सकता है। कोशिश करें कि फोन हमेशा छांव में रहे और उसे गर्म सतहों पर न रखें।

पानी या फ्रीजर से ठंडा करने की गलती न करें

अगर फोन ज्यादा गर्म हो जाए तो उसे पानी में डालना या फ्रीजर में रखना खतरनाक हो सकता है। अत्यधिक ठंड से फोन के अंदर नमी बन सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। बेहतर होगा कि फोन को बंद करके किसी ठंडी और छायादार जगह पर कुछ देर के लिए रख दें।

फोन को आराम भी दें

लगातार गेमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या लंबे समय तक स्ट्रीमिंग करने से फोन का प्रोसेसर ज्यादा काम करता है और डिवाइस गर्म हो जाती है। ऐसे में कुछ समय के लिए फोन को आराम देना जरूरी है।

ब्राइटनेस कम रखें और ठंडी जगह का इस्तेमाल करें

स्क्रीन की ब्राइटनेस ज्यादा रखने से बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और फोन गर्म होता है। जरूरत के अनुसार ब्राइटनेस कम रखें और संभव हो तो एयर कंडीशनर या हवादार जगह में फोन का इस्तेमाल करें। बैकग्राउंड में चल रहे अनावश्यक ऐप्स को बंद करना भी मददगार हो सकता है।

हमेशा ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें

सस्ते या थर्ड पार्टी चार्जर सही तरीके से वोल्टेज नियंत्रित नहीं कर पाते, जिससे फोन ओवरहीट हो सकता है और बैटरी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा कंपनी द्वारा प्रमाणित या ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें। गर्मी का मौसम स्मार्टफोन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन थोड़ी सावधानी और सही आदतों से आप अपने फोन को सुरक्षित रख सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर बनाए रख सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma