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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: गुरुवार, 7 मई 2026 (18:13 IST)

पावर बैंक क्यों फटते हैं? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजहें और बचाव के आसान तरीके

pawar bank
आज के समय में स्मार्टफोन, टैबलेट और वायरलेस गैजेट्स के बढ़ते इस्तेमाल के कारण पावर बैंक हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। यात्रा हो, ऑफिस हो या घर से बाहर लंबा समय बिताना हो, पावर बैंक लोगों को मोबाइल चार्ज रखने में मदद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पावर बैंक फटने या उनमें आग लगने की घटनाएं भी तेजी से सामने आई हैं।

ऐसे हादसे न केवल महंगे गैजेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर पावर बैंक क्यों फटते हैं और इससे बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्या फ्लाइट में पावर बैंक ले जाना सुरक्षित है?
 
एयरलाइंस पावर बैंक को लेकर सख्त नियम अपनाती हैं। आमतौर पर पावर बैंक को चेक-इन बैगेज में रखने की अनुमति नहीं होती। इसे हमेशा हैंड बैगेज में रखना चाहिए ताकि किसी भी समस्या पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

सही चार्जर का इस्तेमाल करें

  • हमेशा कंपनी द्वारा सुझाए गए या प्रमाणित चार्जर और केबल का उपयोग करें।
  • चार्जिंग के दौरान इस्तेमाल कम करें
  • चार्जिंग के समय पावर बैंक को ज्यादा दबाव वाले कामों में इस्तेमाल न करें।
  • कौन-से संकेत खतरे की चेतावनी देते हैं?
  • पावर बैंक का जरूरत से ज्यादा गर्म होना
  • बैटरी का फूलना
  • चार्जिंग बहुत धीमी या बहुत तेज होना
  • जलने जैसी बदबू आना
  • स्पार्क या धुआं निकलना
 
इन संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।
 

पावर बैंक फटने की मुख्य वजहें

1. खराब क्वालिटी की बैटरी

 
कई सस्ते और लोकल पावर बैंक कम गुणवत्ता वाली लिथियम-आयन बैटरियों के साथ आते हैं। इनमें सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता, जिससे ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है।

2. ओवरचार्जिंग

 
कई लोग पावर बैंक को पूरी रात चार्जिंग पर लगा छोड़ देते हैं। लगातार चार्जिंग से बैटरी गर्म हो सकती है और अंदर के सेल्स पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे विस्फोट की संभावना बन जाती है।

3. अधिक गर्मी

 
पावर बैंक को धूप, बंद कार या गर्म जगह पर रखने से उसका तापमान तेजी से बढ़ जाता है। लिथियम बैटरियां ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पातीं और उनमें आग लग सकती है।

4. फिजिकल डैमेज

 
अगर पावर बैंक गिर जाए, दब जाए या उसमें किसी तरह की टूट-फूट हो जाए तो उसके अंदर की बैटरी सेल्स क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। यह बाद में विस्फोट का कारण बन सकती हैं।

5. नकली या गलत चार्जर का इस्तेमाल

लोकल चार्जर या गलत वोल्टेज वाले एडॉप्टर से चार्ज करने पर पावर बैंक के सर्किट पर असर पड़ता है। इससे बैटरी खराब हो सकती है और खतरा बढ़ जाता है।

6. लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल

एक साथ कई डिवाइस चार्ज करना या पावर बैंक का लगातार उपयोग भी उसे अत्यधिक गर्म कर सकता है।

पावर बैंक फटने से कैसे बचें?

  • हमेशा ब्रांडेड पावर बैंक खरीदें या अन्य भरोसेमंद कंपनियों के पावर बैंक खरीदना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है।
  • ओवरचार्जिंग से बचें
  • पावर बैंक को चार्ज होने के बाद तुरंत प्लग से हटा दें। लंबे समय तक चार्जिंग पर न छोड़ें।
  • गर्म जगह पर न रखें
  • धूप, कार के डैशबोर्ड या तकिए के नीचे पावर बैंक रखने से बचें। इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें।
  • डैमेज होने पर तुरंत बदलें
  • अगर पावर बैंक फूलने लगे, बहुत ज्यादा गर्म हो या उससे जलने जैसी गंध आए तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें।  Edited by : Sudhir Sharma
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