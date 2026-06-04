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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: सेंट पीटर्सबर्ग , गुरुवार, 4 जून 2026 (23:25 IST)

रूस से साझेदारी तोड़ने के लिए भारत पर प्रेशर बना रहा US, पुतिन का बड़ा बयान- जारी रहेगी दोस्ती

putin modi
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिका की ओर से बढ़ते दबाव के बावजूद नई दिल्ली, मॉस्को के साथ अपने संबंधों को बनाए रखेगा। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।  पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी का रूस और भारत के दशकों पुराने संबंधों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका, रूस के साथ सहयोग को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नई दिल्ली ऐसे किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। पुतिन ने कहा कि अमेरिका भारत पर रूस के साथ सहयोग को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ऐसे प्रयासों का मजबूती से सामना करेगा। 
रूसी राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद रूस, भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करता रहेगा। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेज आर्थिक विकास दर दर्ज कर रहा है। पुतिन ने कहा कि भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वर्तमान में प्रभावशाली आर्थिक विकास का प्रदर्शन कर रहा है। 
इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगा। पुतिन ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार अगले कुछ वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma
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