Delhi Malviya Nagar Fire : 2 लाख के गद्दे बिछाकर बचाईं 8 जिंदगियां, इंसानियत की मिसाल की देशभर में चर्चा

इस भयानक मंजर के बीच गद्दा व्यापारी रियाजुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अरमान ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है।

आज जब स्वार्थ और नफरत की खबरें सुर्खियां बनती हैं, तब दिल्ली के इस पिता-पुत्र ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत अब भी जिंदा है। कुछ लोग अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सांसें बचाने के लिए जीते हैं। रियाजुद्दीन और अरमान उन्हीं लोगों में से हैं, जिनकी कहानी शायद उन परिवारों की आंखों में हमेशा आंसू और दिल में दुआ बनकर रहेगी। एक गद्दा व्यापारी, रियाजुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अरमान ने ऐसा फैसला लिया, जिसने इंसानियत पर लोगों का भरोसा और मजबूत कर दिया।

बिना एक पल गंवाए दोनों ने अपनी दुकान के करीब 20 से 25 गद्दे और रजाइयां सड़क पर बिछा दीं। करीब 2 लाख रुपए के सामान की परवाह किए बिना उन्होंने सिर्फ एक बात सोची- अगर इन गद्दों पर गिरकर किसी की जान बच सकती है, तो यही सबसे बड़ी कमाई होगी।

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि रियाजुद्दीन और अरमान की इस सूझबूझ ने कई लोगों को गंभीर चोटों से बचाया और कम से कम 8 लोगों की जिंदगियां बचीं।

Edited by : Sudhir Sharma