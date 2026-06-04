Delhi Malviya Nagar Fire : 2 लाख के गद्दे बिछाकर बचाईं 8 जिंदगियां, इंसानियत की मिसाल की देशभर में चर्चा
दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में लगी भीषण आग ने कई परिवारों की खुशियां पलभर में छीन लीं। चारों ओर चीख-पुकार, धुआं और जान बचाने की जद्दोजहद थी। लोग इमारत की खिड़कियों और बालकनियों से बाहर झांक रहे थे, क्योंकि उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे- या तो आग में घिर जाना या नीचे छलांग लगा देना। इस बीच एक व्यक्ति फरिश्ता बनकर आया।
इस भयानक मंजर के बीच गद्दा व्यापारी रियाजुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अरमान ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है।
आज जब स्वार्थ और नफरत की खबरें सुर्खियां बनती हैं, तब दिल्ली के इस पिता-पुत्र ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत अब भी जिंदा है। कुछ लोग अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सांसें बचाने के लिए जीते हैं। रियाजुद्दीन और अरमान उन्हीं लोगों में से हैं, जिनकी कहानी शायद उन परिवारों की आंखों में हमेशा आंसू और दिल में दुआ बनकर रहेगी। एक गद्दा व्यापारी, रियाजुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अरमान ने ऐसा फैसला लिया, जिसने इंसानियत पर लोगों का भरोसा और मजबूत कर दिया।
बिना एक पल गंवाए दोनों ने अपनी दुकान के करीब 20 से 25 गद्दे और रजाइयां सड़क पर बिछा दीं। करीब 2 लाख रुपए के सामान की परवाह किए बिना उन्होंने सिर्फ एक बात सोची- अगर इन गद्दों पर गिरकर किसी की जान बच सकती है, तो यही सबसे बड़ी कमाई होगी।
प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि रियाजुद्दीन और अरमान की इस सूझबूझ ने कई लोगों को गंभीर चोटों से बचाया और कम से कम 8 लोगों की जिंदगियां बचीं।
Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें