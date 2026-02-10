मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (20:27 IST)

WhatsApp स्कैमर्स की अब खैर नहीं! इन 8 जादुई फीचर्स को आज ही करें ऑन, आपका अकाउंट बन जाएगा अभेद्य किला

whatsapp
दुनिया के सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp का इस्तेमाल आज हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपका अकाउंट वाकई सुरक्षित है? आए दिन सामने आ रहे 'डिजिटल अरेस्ट' और 'ऑनलाइन स्कैम' के मामलों ने प्राइवेसी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
 
अगर आप भी चाहते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति आपकी चैट न पढ़ सके या आपको ठगी का शिकार न बना सके, तो WhatsApp के ये 8 छिपे हुए सिक्योरिटी फीचर्स आपके लिए सुरक्षा कवच साबित होंगे। आइए जानते हैं इन्हें कैसे ऑन करें:
 
1. टू-स्टेप वेरिफिकेशन (Two-Step Verification)
यह सुरक्षा की सबसे पहली और मजबूत दीवार है। इसे ऑन करने के बाद, अगर कोई आपका सिम कार्ड क्लोन भी कर ले, तो भी वह बिना आपके '6-डिजिट पिन' के WhatsApp लॉगिन नहीं कर पाएगा।
 
कैसे करें: Settings > Account > Two-step verification > Enable.
 
2. साइलेंस अननोन कॉलर्स (Silence Unknown Callers)
आजकल अंतरराष्ट्रीय नंबरों (+92, +84 आदि) से फर्जी कॉल आने की बाढ़ आई हुई है। इस फीचर को ऑन करते ही अनजान नंबरों से आने वाली कॉल खुद-ब-खुद म्यूट हो जाएंगी।
 
कैसे करें: Settings > Privacy > Calls > Silence Unknown Callers.
 
3. चैट लॉक (Chat Lock)
अगर आप अपनी पर्सनल चैट को दूसरों की नजरों से छिपाना चाहते हैं, तो यह फीचर बेस्ट है। यह आपकी चुनिंदा चैट्स को एक अलग फोल्डर में सुरक्षित कर देता है जो आपके फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से ही खुलता है।
 
कैसे करें: जिस चैट को लॉक करना है उस पर लॉन्ग प्रेस करें > Chat Lock पर क्लिक करें।
 
4. पासकी (Passkeys)
पासवर्ड भूलने की झंझट खत्म! 'पासकी' फीचर के जरिए आप अपने फोन के बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक) का इस्तेमाल कर WhatsApp में लॉगिन कर सकते हैं। यह हैकर्स के लिए सेंध लगाना नामुमकिन बना देता है।
 
5. 'एडवांस' प्राइवेसी - आईपी एड्रेस प्रोटेक्शन
क्या आप जानते हैं कि कॉल के दौरान कोई आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है? 'Protect IP Address in Calls' फीचर को ऑन करने से आपकी लोकेशन और आईपी एड्रेस पूरी तरह सुरक्षित रहता है।
 
कैसे करें: Settings > Privacy > Advanced > Protect IP Address in Calls.
 
6. डिसेपियरिंग मैसेज (Disappearing Messages)
अगर आप चाहते हैं कि आपकी चैट एक निश्चित समय के बाद खुद डिलीट हो जाए, तो इसे ऑन करें। यह डेटा लीक होने की स्थिति में आपकी पुरानी चैट को सुरक्षित रखता है।
 
7. प्रोफाइल फोटो और स्टेटस प्राइवेसी
अपनी प्रोफाइल फोटो और स्टेटस को हमेशा 'My Contacts' पर रखें। इससे स्कैमर्स आपकी फोटो का इस्तेमाल कर आपके रिश्तेदारों को ठगने (Impersonation Scam) की हिम्मत नहीं कर पाएंगे।
 
8. ग्रुप इनविटेशन कंट्रोल
अक्सर ठग आपको अनजान ग्रुप्स में जोड़कर निवेश या जॉब स्कैम का झांसा देते हैं। प्राइवेसी सेटिंग में जाकर 'Groups' को 'My Contacts' पर सेट करें, ताकि कोई भी एरा-गैरा आपको ग्रुप में न जोड़ सके। Edited by: Sudhir Sharma
