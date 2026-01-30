शनिवार, 31 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (16:31 IST)

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

भारत का सबसे ताकतवर बैटरी वाला मोबाइल

realme p4 power 5g india launch price specs
Realme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
 

शानदार डिस्प्ले और दमदार परफॉर्मेंस

Realme P4 Power 5G में 6.78-इंच का 4D Curve⁺ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 144 Hz रिफ्रेश रेट और 6500 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, जो कड़ी धूप में भी बेहतरीन विजिबिलिटी सुनिश्चित करता है। फोन के अंदर Mediatek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है, जो 12 GB RAM और 256 GB तक की स्टोरेज के साथ मिलकर स्मूद परफॉर्मेंस प्रदान करता है। यह डिवाइस लेटेस्ट Realme UI 7 पर काम करता है।
 

बैटरी और चार्जिंग

विशाल बैटरी होने के बावजूद, कंपनी का दावा है कि फोन का वजन मात्र 219 ग्राम है। चार्जिंग के लिए इसमें 80W की फास्ट चार्जिंग और 27W की रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए इसे IP69, IP68 और IP66 रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षित रखती है। साथ ही, स्क्रीन की मजबूती के लिए इसमें Corning Gorilla Glass का प्रोटेक्शन भी मौजूद है।
 

Realme Buds Clip और Powerbank भी हुए पेश

स्मार्टफोन के साथ-साथ Realme ने अपनी एक्सेसरीज रेंज का भी विस्तार किया है: Realme Buds Clip: ₹5,999 की कीमत वाले इन ईयरबड्स में 11mm ड्यूल ड्राइवर्स, 3D स्पैटियल ऑडियो, AI ENC और Gemini-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट दिया गया है। 45W Powerbank: 20,000 mAh की क्षमता वाले इस वायर्ड पावरबैंक को ₹2,799 में लॉन्च किया गया है।
 

कीमत और उपलब्धता

Realme P4 Power 5G तीन आकर्षक रंगों- TransOrange, TransSilver और TransBlue में उपलब्ध होगा। इसकी बिक्री 5 फरवरी से रियलमी के आधिकारिक स्टोर और प्रमुख रिटेल चैनल्स पर शुरू होगी।
 
विभिन्न वेरिएंट्स की कीमतें:
 
8 GB + 128 GB: ₹25,999
8 GB + 256 GB: ₹27,999
12 GB + 256 GB: ₹30,999 Edited by : Sudhir Sharma
