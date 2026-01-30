माघ पूर्णिमा पर नदी स्नान करने के हैं 10 फायदे, जानिए महत्व

Magh Purnima 2026: इस वर्ष 1 फरवरी (रविवार) को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। प्रयागराज के माघ मेले में इस दिन 'अमृत स्नान' का विशेष संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं।

माघ पूर्णिमा: क्यों है यह स्नान इतना खास?

अश्वमेघ यज्ञ का फल: माघ मास में प्रयाग स्नान का फल 10,000 अश्वमेघ यज्ञों से भी अधिक बताया गया है।

श्रीहरि की प्रसन्नता: पद्म पुराण के अनुसार, भगवान विष्णु पूजा से कहीं अधिक माघ स्नान से प्रसन्न होते हैं।

पंच तत्व आभार: गंगा में 5 डुबकी लगाने का विधान है, जो शरीर, मन, कर्म, विचार और आत्मा की शुद्धि कर हमें पंच तत्वों के प्रति कृतज्ञ बनाता है।

माघ पूर्णिमा स्नान के 5 बड़े लाभ

पाप मुक्ति: जन्म-जन्मांतर के दोषों का नाश।

आरोग्य वरदान: गंगा जल के औषधीय गुणों से रोगों से मुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य।

मानसिक शांति: नकारात्मकता का अंत और तनाव में कमी।

समृद्धि: जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुख-साधनों की प्राप्ति।

अकाल मृत्यु से रक्षा: धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन का स्नान अकाल मृत्यु के भय को टालता है।

माघ पूर्णिमा पर कैसे करें पूजा?

ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें (घर पर नहा रहे हों तो पानी में गंगाजल मिला लें)।

स्नान के समय 'ॐ नमो गंगायै...' मंत्र का जाप करें।

सूर्य देव को अर्घ्य दें और अपनी सामर्थ्यनुसार गरीबों को दान-दक्षिणा दें।

याद रखें: यदि आप नदी तक नहीं जा सकते, तो घर पर ही श्रद्धा भाव से किया गया स्नान भी समान फलदायी होता है।