शुक्रवार, 30 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (15:23 IST)

माघ पूर्णिमा पर नदी स्नान करने के हैं 10 फायदे, जानिए महत्व

नदी में स्नान करते भक्तगण, बैकग्राउंड में सूर्य और मंदिर कैप्शन में माघ पूर्णिमा स्नान का महत्व
Magh Purnima 2026: इस वर्ष 1 फरवरी (रविवार) को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। प्रयागराज के माघ मेले में इस दिन 'अमृत स्नान' का विशेष संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं।
 

माघ पूर्णिमा: क्यों है यह स्नान इतना खास?

अश्वमेघ यज्ञ का फल: माघ मास में प्रयाग स्नान का फल 10,000 अश्वमेघ यज्ञों से भी अधिक बताया गया है।
श्रीहरि की प्रसन्नता: पद्म पुराण के अनुसार, भगवान विष्णु पूजा से कहीं अधिक माघ स्नान से प्रसन्न होते हैं।
पंच तत्व आभार: गंगा में 5 डुबकी लगाने का विधान है, जो शरीर, मन, कर्म, विचार और आत्मा की शुद्धि कर हमें पंच तत्वों के प्रति कृतज्ञ बनाता है।

माघ पूर्णिमा स्नान के 5 बड़े लाभ

पाप मुक्ति: जन्म-जन्मांतर के दोषों का नाश।
आरोग्य वरदान: गंगा जल के औषधीय गुणों से रोगों से मुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य।
मानसिक शांति: नकारात्मकता का अंत और तनाव में कमी।
समृद्धि: जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुख-साधनों की प्राप्ति।
अकाल मृत्यु से रक्षा: धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन का स्नान अकाल मृत्यु के भय को टालता है।
 

माघ पूर्णिमा पर कैसे करें पूजा?

ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें (घर पर नहा रहे हों तो पानी में गंगाजल मिला लें)।
स्नान के समय 'ॐ नमो गंगायै...' मंत्र का जाप करें।
सूर्य देव को अर्घ्य दें और अपनी सामर्थ्यनुसार गरीबों को दान-दक्षिणा दें।
याद रखें: यदि आप नदी तक नहीं जा सकते, तो घर पर ही श्रद्धा भाव से किया गया स्नान भी समान फलदायी होता है।
ये भी पढ़ें
माघ पूर्णिमा के दिन करें 10 में से कोई एक दान, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

शंकराचार्य कैसे बनते हैं? क्या हैं इसके नियम और अभी कितने शंकराचार्य हैं?

शंकराचार्य कैसे बनते हैं? क्या हैं इसके नियम और अभी कितने शंकराचार्य हैं?क्या कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है? इस पद तक पहुंचने के लिए किन योग्यताओं और नियमों का पालन करना पड़ता है, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है। यह पद सनातन हिंदू परंपरा का सर्वोच्च आध्यात्मिक दायित्व माना जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए कठोर नियम और लंबी साधना आवश्यक होती है। चलिए जानते हैं कि कोई कैसे बनता है शंकराचार्य।

श्रवण नक्षत्र में बुधादित्य योग, किन 5 राशियों के लिए है फायदेमंद

श्रवण नक्षत्र में बुधादित्य योग, किन 5 राशियों के लिए है फायदेमंदShravana Nakshatra 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुद्धि के देवता बुध और मान-सम्मान के कारक सूर्य एक ही राशि में युति करते हैं, तो 'बुधादित्य योग' का निर्माण होता है। वर्तमान में श्रवण नक्षत्र (जो चंद्रमा का नक्षत्र है) में इस योग का बनना अत्यंत शुभ माना जा रहा है। श्रवण नक्षत्र ज्ञान, सुनने की शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। यहाँ बुध और सूर्य की जुगलबंदी इन 3 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल सकती है।

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

धार की भोजशाला: जहाँ पत्थरों पर खुदी है 'संस्कृत' और दीवारों में कैद है परमारों का वैभव

धार की भोजशाला: जहाँ पत्थरों पर खुदी है 'संस्कृत' और दीवारों में कैद है परमारों का वैभवBhojshala: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर धार की आबोहवा में आज भी राजा भोज के पांडित्य और परमार वंश के गौरव की महक महसूस की जा सकती है। भोजशाला केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उस कालखंड का जीवित दस्तावेज है जब धार 'संस्कृति' और 'संस्कृत' का वैश्विक केंद्र हुआ करता था।

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सच

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सचYamuna me kaliya naag: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि वृंदावन में यमुना की लहरों के बीच साक्षात् 'कालिया नाग' प्रकट हो गया है। कई फनों वाले इस विशालकाय जीव को देखकर लोग इसे 'शेषनाग' बता रहे हैं और इलाके में सनसनी फैली हुई है। इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया गया कि प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। लेकिन क्या वाकई द्वापर युग का वो कालिया नाग लौट आया है? चलिए, इस रहस्य की परतें खोलते हैं।

और भी वीडियो देखें

02 फरवरी 2026 को होगा शुक्रोदय, समस्त शुभ कार्य होंगे प्रारंभ

02 फरवरी 2026 को होगा शुक्रोदय, समस्त शुभ कार्य होंगे प्रारंभShukroday 2026: आगामी 02 फरवरी फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा दिन सोमवार को शुक्र का तारा पश्चिम दिशा में उदित होगा। शुक्रोदय होने के साथ ही विगत एक माह से चला आ रहा विवाह आदि शुभ एवं मांगलिक कार्यों पर लगा विराम हट जाएगा एवं विवाह, मुण्डन, सगाई,

माघ पूर्णिमा के दिन करें 10 में से कोई एक दान, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

माघ पूर्णिमा के दिन करें 10 में से कोई एक दान, मिलेगा पितरों का आशीर्वादMagh purnima ka daan: माघ पूर्णिमा पर किया गया दान न केवल पुण्य बढ़ाता है, बल्कि कुंडली के कई दोषों को भी शांत करता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान 'अक्षय' (जिसका कभी क्षय न हो) बन जाता है। माघ पूर्णिमा पर दान का महत्व शास्त्रों में 'अश्वमेध यज्ञ' के समान बताया गया है। यहाँ 10 विशेष महादान और उनके गहरे आध्यात्मिक व ज्योतिषीय लाभ दिए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति के पितृ तृप्त होते हैं और सात जन्मों के पापों का शमन होता है।

माघ पूर्णिमा पर नदी स्नान करने के हैं 10 फायदे, जानिए महत्व

माघ पूर्णिमा पर नदी स्नान करने के हैं 10 फायदे, जानिए महत्वMagh Purnima 2026: इस वर्ष 1 फरवरी (रविवार) को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। प्रयागराज के माघ मेले में इस दिन 'अमृत स्नान' का विशेष संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं।

मकर राशि में ग्रहों का भारी जमावड़ा, 4 राशियों को रहना होगा सतर्क

मकर राशि में ग्रहों का भारी जमावड़ा, 4 राशियों को रहना होगा सतर्कMakar rashi me chaturgrahi yog: वर्तमान में मकर राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का 'चतुर्ग्रही योग' बना हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है जो अनुशासन, करियर में गंभीरता और व्यावहारिक निर्णयों पर जोर देती है। ज्योतिष शास्त्र में जब एक ही राशि में इतने प्रभावी ग्रह जमा होते हैं, तो उसका गहरा असर सभी राशियों पर पड़ता है। मकर राशि के इस भारी जमावड़े के कारण मुख्य रूप से 4 राशियों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है।

गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में व्रक्री प्रवेश, 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, 18 जून तक निपटा लें काम

गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में व्रक्री प्रवेश, 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, 18 जून तक निपटा लें कामज्योतिष में बृहस्पति को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। 30 जनवरी 2026 को बृहस्पति यानी गुरु ग्रह ने वक्री अवस्था में पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश किया है जिसके चलते 5 राशियों मेष, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ को होगा बड़ा फायदा।
