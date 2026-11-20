Aaj Ka Rashifal: आज 21 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 21 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 21 November horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में आपकी बातों को गंभीरता से लिया जा सकता है।

कारोबार: वाणी और व्यवहार की कुशलता से व्यापार में नए संपर्क बनाने का अवसर मिलेगा।

रिश्ते: परिवार में सौहार्द और खुशहाली बनाए रखने का प्रयास करें।

अर्थ: धन लाभ के अवसरों का आकलन करें और संचित धन बढ़ाने पर ध्यान दें।

सेहत: स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं।

उपाय: शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

वृषभ (Taurus)

नौकरी: आपके निर्णय लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है।

कारोबार: व्यापार में नई योजनाओं की शुरुआत से पहले उनकी समीक्षा करें।

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत बनाने के लिए संवाद बनाए रखें।

अर्थ: आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सेहत: उत्साह बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद और आराम लें।

उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाकर परिक्रमा करें।

मिथुन (Gemini)

नौकरी: दफ्तर में काम का बोझ अधिक रह सकता है, धैर्य बनाए रखें।

कारोबार: लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें।

रिश्ते: मित्रों से बातचीत करने पर मन हल्का महसूस हो सकता है।

अर्थ: व्यय पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार चलें।

सेहत: पर्याप्त नींद लें और आंखों को आराम दें।

उपाय: हनुमानजी को सिंदूर अर्पित करने से पहले स्थानीय धार्मिक परंपरा का ध्यान रखें।

कर्क (Cancer)

नौकरी: अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और काम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं।

कारोबार: व्यापार में लाभ के अवसरों का आकलन करें।

रिश्ते: परिजनों के साथ आनंददायक समय बिताने का अवसर मिल सकता है।

अर्थ: आय के स्रोत बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करें।

सेहत: मानसिक शांति के लिए आराम और व्यायाम के बीच संतुलन रखें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

नौकरी: करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं, नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें।

कारोबार: व्यापारिक नीतियों में बदलाव से पहले संभावित लाभ और जोखिम समझें।

रिश्ते: पिता या वरिष्ठों से मार्गदर्शन मिल सकता है।

अर्थ: आर्थिक लाभ के अवसरों का आकलन करें और बचत पर ध्यान दें।

सेहत: स्फूर्ति बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं।

उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।

कन्या (Virgo)

नौकरी: रुके हुए काम पूरे करने के लिए प्राथमिकताएं तय करें।

कारोबार: दूरदराज के संपर्कों से व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है।

अर्थ: धन आगमन और निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

सेहत: स्वास्थ्य के लिए योग और नियमित व्यायाम करें।

उपाय: जरूरतमंद को काला छाता या चप्पल दान कर सकते हैं।

तुला (Libra)

नौकरी: काम में सावधानी रखें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

कारोबार: व्यावसायिक सौदों में नियमों और दस्तावेजों का ध्यान रखें।

रिश्ते: जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।

अर्थ: अचानक खर्चों से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए योजना बनाएं।

सेहत: खानपान का ध्यान रखें और तला-भुना भोजन सीमित करें।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी: साझेदारी के कामों में तालमेल बनाए रखने से लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

कारोबार: नए व्यावसायिक अनुबंधों पर विचार करते समय शर्तें ध्यान से पढ़ें।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद करें।

अर्थ: आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आय और खर्च का हिसाब रखें।

सेहत: मानसिक मजबूती के लिए पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम करें।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।

धनु (Sagittarius)

नौकरी: आपकी कार्यशैली और मेहनत से कार्यक्षेत्र में पहचान मिल सकती है।

कारोबार: कर्ज या पुराने बकाये से जुड़े मामलों को सुलझाने के प्रयास करें।

रिश्ते: परिजनों का समर्थन आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है।

अर्थ: वित्तीय मामलों में सुधार के लिए खर्च संभलकर करें।

सेहत: अनुशासित जीवनशैली अपनाएं और नियमित व्यायाम करें।

उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और धार्मिक परंपराओं का पालन करें।

मकर (Capricorn)

नौकरी: आपकी बौद्धिक क्षमता से काम के नए रास्ते खुल सकते हैं।

कारोबार: नए विचारों और प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले उनकी व्यवहार्यता जांचें।

रिश्ते: संतान पक्ष से संतोषजनक समाचार मिल सकता है।

अर्थ: निवेश से पहले जोखिम का आकलन करें और बचत पर ध्यान दें।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रखने के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं।

उपाय: शनिदेव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।

कुंभ (Aquarius)

नौकरी: कार्यस्थल पर शांति बनाए रखें और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें।

कारोबार: संपत्ति या रियल एस्टेट के कारोबार में सभी दस्तावेजों की जांच करें।

रिश्ते: घर-परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न हो सकता है।

अर्थ: बजट के अनुसार खर्च करें और बचत को प्राथमिकता दें।

सेहत: हल्की एक्सरसाइज करें और पर्याप्त आराम लें।

उपाय: बहते जल में वस्तुएं प्रवाहित करने के बजाय जरूरतमंद को तिल दान कर सकते हैं।

मीन (Pisces)

नौकरी: साहस और मेहनत से कार्य पूरे करने पर ध्यान दें।

कारोबार: छोटी यात्राओं से व्यापार विस्तार के अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें।

अर्थ: धन आगमन के अवसरों का आकलन करें और बचत पर ध्यान दें।

सेहत: ताजगी बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करें।

उपाय: शमी के पेड़ के पास दीपक जलाएं।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।