Aaj Ka Rashifal: आज 17 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 17 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 17 November horoscope in Hindi : करियर: काम की अधिकता के कारण दिनभर भागदौड़ बनी रह सकती है।

कारोबार: व्यावसायिक यात्रा के अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक हो सकते हैं।

रिश्ते: मित्रों की सलाह से पारिवारिक समस्या सुलझाने में मदद मिल सकती है।

अर्थ: अनावश्यक व्यय पर लगाम लगाएं और वित्तीय नियोजन पर ध्यान दें।

सेहत: पर्याप्त नींद लें और सिरदर्द होने पर आराम करें।

उपाय: हनुमानजी को लाल पुष्प अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में तारीफ पाने के लिए अपने काम पर ध्यान दें।

कारोबार: व्यापार में नई योजनाएं बनाने और अवसर तलाशने का दिन है।

रिश्ते: प्रियजनों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी।

अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए निवेश के विकल्पों का आकलन करें।

सेहत: सेहत का ध्यान रखें और मन प्रसन्न रखने के लिए पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताएं।

उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं, स्थानीय धार्मिक परंपराओं का ध्यान रखें।

मिथुन (Gemini)

नौकरी: नौकरी में बदलाव या पद में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं।

कारोबार: सरकारी कार्यों और उच्च अधिकारियों से जुड़े मामलों में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें।

रिश्ते: पिता के साथ संवाद बेहतर बनाने का प्रयास करें।

अर्थ: करियर और व्यवसाय से जुड़े आर्थिक अवसरों का आकलन करें।

सेहत: कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए काम के बीच विश्राम लें।

उपाय: गणेशजी को मोदक या लड्डू अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

नौकरी: दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है और काम में प्रगति होगी।

कारोबार: व्यापार की नई योजनाओं पर काम शुरू करने से पहले तैयारी पूरी करें।

रिश्ते: धर्म-कर्म और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

अर्थ: आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए निवेश की समीक्षा करें।

सेहत: मानसिक तनाव कम करने के लिए पर्याप्त आराम करें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल या सफेद वस्त्र दान करें।

सिंह (Leo)

नौकरी: कार्यस्थल पर बेवजह बहस से बचें और संयम बनाए रखें।

कारोबार: व्यापारिक सौदों के कागजात ध्यान से जांचें।

रिश्ते: ससुराल पक्ष से बातचीत में सौहार्द बनाए रखें।

अर्थ: धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतें और उधार देने से पहले विचार करें।

सेहत: खानपान में लापरवाही से बचें और सुपाच्य भोजन लें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

कन्या (Virgo)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से नए विचार मिल सकते हैं।

कारोबार: साझेदारी के कारोबार में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें।

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संवाद और सहयोग बनाए रखें।

अर्थ: आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दें।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रखने के लिए नियमित व्यायाम करें।

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं।

तुला (Libra)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां स्पष्ट रखें और विरोधियों से उलझने से बचें।

कारोबार: कानूनी और कागजी कार्रवाई सावधानीपूर्वक पूरी करें।

रिश्ते: परिजनों के साथ समय बिताएं, गलतफहमियां दूर करने में मदद मिलेगी।

अर्थ: खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार चलें।

सेहत: योग और व्यायाम के लिए नियमित समय निकालें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी: आपकी मेहनत और लगन पर वरिष्ठों का ध्यान जा सकता है।

कारोबार: पुराने बकाए की वसूली के लिए प्रयास तेज कर सकते हैं।

रिश्ते: परिजनों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

अर्थ: आर्थिक लाभ के अवसरों का आकलन करके ही निर्णय लें।

सेहत: ताजगी बनाए रखने के लिए दिनचर्या संतुलित रखें।

उपाय: सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

नौकरी: दफ्तर में आपके सुझावों पर विचार किया जा सकता है।

कारोबार: नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उनकी योजना और लागत का आकलन करें।

रिश्ते: संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है।

अर्थ: वित्तीय मामलों में सुधार के लिए बचत और खर्च की समीक्षा करें।

सेहत: योग और नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित कर 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।

मकर (Capricorn)

नौकरी: काम की रफ्तार धीमी महसूस हो सकती है, धैर्य बनाए रखें।

कारोबार: व्यापार के विस्तार से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

रिश्ते: परिजनों की जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी होगा।

अर्थ: आर्थिक लेनदेन में सावधानी रखें।

सेहत: अपनी और माता की सेहत का ध्यान रखें तथा ठंड से बचाव करें।

उपाय: शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

नौकरी: कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता से कार्यक्षेत्र में पहचान बनाने का प्रयास करेंगे।

कारोबार: नए बाजार से जुड़ने के अवसर तलाश सकते हैं।

रिश्ते: छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है।

अर्थ: धन संचय बढ़ाने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सेहत: उत्साह बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करें।

उपाय: चींटियों को आटा या शक्कर डालें।

मीन (Pisces)

नौकरी: अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

कारोबार: नई योजनाओं को लागू करने से पहले उनकी व्यावहारिकता जांचें।

रिश्ते: परिवार में सुख और शांति बनाए रखने का प्रयास करें।

अर्थ: आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बचत पर ध्यान दें।

सेहत: मानसिक सुकून के लिए पर्याप्त विश्राम करें।

उपाय: मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें।



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