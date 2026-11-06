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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (07:04 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 11 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 11 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 11 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (10:29 IST)
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मेष (Aries)
Today 11 November horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ से बड़ी समस्या हल होगी।
कारोबार: व्यापार में उन्नति होगी, नए ग्राहक जुड़ेंगे।
रिश्‍ते: परिजनों के साथ यात्रा की योजना बन सकती है।
अर्थ: धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक रूप से शांत रहेंगे।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में रूटीन कामों में मन लगाएं, विवाद टालें।
कारोबार: व्यापार में निवेश करते समय बहुत सतर्क रहें।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ मधुरता बनाए रखें।
अर्थ: धन के मामलों में बजट के अनुसार ही काम करें।
सेहत: पेट का ध्यान रखें, सात्विक भोजन लें।
उपाय: गणपति जी को मोदक चढ़ाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: बौद्धिक क्षमता के बल पर दफ्तर में पहचान बनेगी।
कारोबार: व्यापार में नए सौदों से बड़ा मुनाफा संभव है।
रिश्ते: दोस्तों के साथ समय बिताने से मन खुश होगा।
अर्थ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, नया स्रोत मिलेगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: मूंग की दाल किसी जरूरतमंद को दान करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: दफ्तर में अधिकारियों की बातों को प्राथमिकता दें।
कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में सावधानी से काम लें।
रिश्‍ते: पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा।
अर्थ: अनावश्यक खर्च रोकें, धन संचय पर ध्यान दें।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, नियमित योग-ध्यान करें।
उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: आपके साहस और पराक्रम से विरोधी शांत रहेंगे।
कारोबार: व्यापारिक विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
रिश्ते: परिवार में धार्मिक या मांगलिक चर्चा हो सकती है।
अर्थ: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, लाभ होगा।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय: गणेश जी को शमी पत्र अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: दफ्तर में आपके काम की गुणवत्ता की प्रशंसा होगी।
कारोबार: व्यापार में रुके काम गति पकड़ेंगे, मुनाफा होगा।
रिश्ते: अपनों के साथ रिश्ते और गहरे और मजबूत होंगे।
अर्थ: रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक रूप से खुश रहेंगे।
उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
कारोबार: साझेदारी के व्यापार में अच्छा आर्थिक फायदा होगा।
रिश्‍ते: दांपत्य जीवन में सुख और सौहार्द बढ़ेगा।
अर्थ: वित्तीय लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, आय बढ़ेगी।
सेहत: सेहत बढ़िया रहेगी, स्फूर्ति महसूस करेंगे।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद पुष्प चढ़ाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: दफ्तर में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है।
कारोबार: व्यापारिक फैसलों में किसी अनुभवी से सलाह लें।
रिश्‍ते: वाणी में नम्रता रखें, परिवार में विवाद न होने दें।
अर्थ: फिजूलखर्च से बचें, बजट नियंत्रित रखें।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर्याप्त आराम लें।
उपाय: गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: दफ्तर में नई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, पद बढ़ेगा।
कारोबार: व्यापार में नए निवेश से बड़ा फायदा संभव है।
रिश्‍ते: संतान की प्रगति से मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा।
अर्थ: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, काम समय पर होंगे।
कारोबार: व्यापारिक फैसलों में दूरदर्शिता का फायदा मिलेगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द और शांति रहेगी।
अर्थ: धन संचय में सफलता मिलेगी, स्थिति मजबूत होगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, दिनचर्या ठीक रखें।
उपाय: गणेश जी के सामने दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपकी बुद्धिमत्ता से सभी कठिन काम आसानी से निपटेगा।
कारोबार: व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी, नया सौदा होगा।
रिश्‍ते: मित्रों और सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा।
अर्थ: आर्थिक पक्ष काफी सुदृढ़ रहेगा, लाभ होगा।
सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मन में उत्साह रहेगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 
मीन (Pisces)
करियर: दफ्तर में अधिकारियों की सलाह से काम में लाभ होगा।
कारोबार: व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं।
रिश्ते: परिवार का माहौल शांतिपूर्ण और सुखद रहेगा।
अर्थ: धन आगमन सुचारू रहेगा, बचत में वृद्धि होगी।
सेहत: मानसिक शांति महसूस होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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