Aaj Ka Rashifal: आज 05 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 05 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 05 November horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में कार्य समय पर पूरे होंगे, बॉस प्रसन्न रहेंगे।

कारोबार: व्यापार में दीर्घकालिक योजनाओं पर काम शुरू होगा।

रिश्‍ते: धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, परिवार का साथ मिलेगा।

अर्थ: भाग्य का साथ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में सजग रहें, गोपनीय बातें किसी से शेयर न करें।

कारोबार: व्यापारिक सौदों में जल्दबाजी में निर्णय न लें।

रिश्‍ते: ससुराल पक्ष से संवाद में सौम्यता बनाए रखें।

अर्थ: अचानक कोई अनपेक्षित खर्च सामने आ सकता है।

सेहत: सेहत का ध्यान रखें, बाहर का खाने से बचें।

उपाय: केले के वृक्ष का पूजन करें और जल चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा से सभी प्रभावित होंगे।

कारोबार: व्यापारिक साझेदारी में लाभ के स्पष्ट योग हैं।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और खुशहाली बनी रहेगी।

अर्थ: आय के नए स्रोत बनेंगे, वित्तीय पक्ष सुदृढ़ होगा।

सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी।

उपाय: मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें।

कर्क (Cancer)

करियर: विरोधी आपके खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं, सावधान रहें।

कारोबार: व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

रिश्‍ते: विवादों से दूर रहें, परिजनों से तालमेल रखें।

अर्थ: फिजूलखर्च पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित व्यायाम करें।

उपाय: माता दुर्गा की पूजा करें और चालीसा पढ़ें।

सिंह (Leo)

करियर: रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।

कारोबार: व्यवसाय में नया निवेश भविष्य में बड़ा फायदा देगा।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, मधुरता बढ़ेगी।

अर्थ: धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, बचत बढ़ेगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति महसूस करेंगे।

उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: दफ्तर में माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, काम आसान होगा।

कारोबार: भूमि या वाहन से जुड़े व्यापार में लाभ होगा।

रिश्ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।

अर्थ: संपत्ति में वृद्धि के योग हैं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, पर्याप्त नींद और विश्राम लें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा।

कारोबार: व्यावसायिक यात्रा लाभदायक और फलदायी सिद्ध होगी।

रिश्‍ते: भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, संबंध मधुर होंगे।

अर्थ: धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा, लाभ होगा।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद लें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: दफ्तर में आपकी सलाह से काम में प्रगति होगी।

कारोबार: व्यापार में धन लाभ के योग हैं, बिक्री बढ़ेगी।

रिश्‍ते: परिवार में उत्सव जैसा खुशनुमा माहौल रहेगा।

अर्थ: फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, आर्थिक राहत होगी।

सेहत: सेहत सामान्य और उत्तम बनी रहेगी।

उपाय: हल्दी का दान किसी मंदिर में करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो तरक्की लाएंगी।

कारोबार: व्यापार में बड़ा मुनाफा हो सकता है, विस्तार होगा।

रिश्‍ते: समाज और परिवार में मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

अर्थ: वित्तीय मामलों में बड़ा सुधार होगा, लाभ मिलेगा।

सेहत: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें या पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: दफ्तर में कार्यों को समय पर पूरा करने का दबाव रहेगा।

कारोबार: व्यापारिक लेन-देन में बेहद सतर्कता बरतें।

रिश्‍ते: पारिवारिक मामलों में संयम और धैर्य से काम लें।

अर्थ: बजट प्रभावित हो सकता है, अनावश्यक व्यय टालें।

सेहत: थकावट या जोड़ों में दर्द हो सकता है, ध्यान दें।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: सहकर्मियों के सहयोग से बड़ा कार्य सिद्ध होगा।

कारोबार: व्यापार में नए सौदों से मनचाहा लाभ मिलेगा।

रिश्‍ते: मित्रों के साथ सुखद पल बिताने का मौका मिलेगा।

अर्थ: आय में वृद्धि होगी, वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी।

सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी।

उपाय: साईं बाबा या गुरुदेव का ध्यान करें।

मीन (Pisces)

करियर: अधिकारियों से सराहना मिलेगी, पदोन्नति का योग है।

कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा आर्थिक लाभ संभव है।

रिश्ते: पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण और आनंददायक रहेगा।

अर्थ: आर्थिक योजनाएं सफल होंगी, आय बढ़ेगी।

सेहत: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।

उपाय: तुलसी पत्र जल में डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें।



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