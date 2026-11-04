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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 05 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 05 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 05 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (10:40 IST)
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मेष (Aries)
Today 05 November horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में कार्य समय पर पूरे होंगे, बॉस प्रसन्न रहेंगे।
कारोबार: व्यापार में दीर्घकालिक योजनाओं पर काम शुरू होगा।
रिश्‍ते: धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, परिवार का साथ मिलेगा।
अर्थ: भाग्य का साथ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में सजग रहें, गोपनीय बातें किसी से शेयर न करें।
कारोबार: व्यापारिक सौदों में जल्दबाजी में निर्णय न लें।
रिश्‍ते: ससुराल पक्ष से संवाद में सौम्यता बनाए रखें।
अर्थ: अचानक कोई अनपेक्षित खर्च सामने आ सकता है।
सेहत: सेहत का ध्यान रखें, बाहर का खाने से बचें।
उपाय: केले के वृक्ष का पूजन करें और जल चढ़ाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा से सभी प्रभावित होंगे।
कारोबार: व्यापारिक साझेदारी में लाभ के स्पष्ट योग हैं।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और खुशहाली बनी रहेगी।
अर्थ: आय के नए स्रोत बनेंगे, वित्तीय पक्ष सुदृढ़ होगा।
सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी।
उपाय: मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: विरोधी आपके खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं, सावधान रहें।
कारोबार: व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
रिश्‍ते: विवादों से दूर रहें, परिजनों से तालमेल रखें।
अर्थ: फिजूलखर्च पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित व्यायाम करें।
उपाय: माता दुर्गा की पूजा करें और चालीसा पढ़ें।
 
सिंह (Leo)
करियर: रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।
कारोबार: व्यवसाय में नया निवेश भविष्य में बड़ा फायदा देगा।
रिश्ते: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, मधुरता बढ़ेगी।
अर्थ: धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, बचत बढ़ेगी।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति महसूस करेंगे।
उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं।
 
कन्या (Virgo)
करियर: दफ्तर में माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, काम आसान होगा।
कारोबार: भूमि या वाहन से जुड़े व्यापार में लाभ होगा।
रिश्ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।
अर्थ: संपत्ति में वृद्धि के योग हैं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, पर्याप्त नींद और विश्राम लें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 
तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा।
कारोबार: व्यावसायिक यात्रा लाभदायक और फलदायी सिद्ध होगी।
रिश्‍ते: भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, संबंध मधुर होंगे।
अर्थ: धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा, लाभ होगा।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद लें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: दफ्तर में आपकी सलाह से काम में प्रगति होगी।
कारोबार: व्यापार में धन लाभ के योग हैं, बिक्री बढ़ेगी।
रिश्‍ते: परिवार में उत्सव जैसा खुशनुमा माहौल रहेगा।
अर्थ: फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, आर्थिक राहत होगी।
सेहत: सेहत सामान्य और उत्तम बनी रहेगी।
उपाय: हल्दी का दान किसी मंदिर में करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो तरक्की लाएंगी।
कारोबार: व्यापार में बड़ा मुनाफा हो सकता है, विस्तार होगा।
रिश्‍ते: समाज और परिवार में मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
अर्थ: वित्तीय मामलों में बड़ा सुधार होगा, लाभ मिलेगा।
सेहत: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें या पूजा करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: दफ्तर में कार्यों को समय पर पूरा करने का दबाव रहेगा।
कारोबार: व्यापारिक लेन-देन में बेहद सतर्कता बरतें।
रिश्‍ते: पारिवारिक मामलों में संयम और धैर्य से काम लें।
अर्थ: बजट प्रभावित हो सकता है, अनावश्यक व्यय टालें।
सेहत: थकावट या जोड़ों में दर्द हो सकता है, ध्यान दें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: सहकर्मियों के सहयोग से बड़ा कार्य सिद्ध होगा।
कारोबार: व्यापार में नए सौदों से मनचाहा लाभ मिलेगा।
रिश्‍ते: मित्रों के साथ सुखद पल बिताने का मौका मिलेगा।
अर्थ: आय में वृद्धि होगी, वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी।
सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी।
उपाय: साईं बाबा या गुरुदेव का ध्यान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: अधिकारियों से सराहना मिलेगी, पदोन्नति का योग है।
कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा आर्थिक लाभ संभव है।
रिश्ते: पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण और आनंददायक रहेगा।
अर्थ: आर्थिक योजनाएं सफल होंगी, आय बढ़ेगी।
सेहत: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: तुलसी पत्र जल में डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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